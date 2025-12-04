- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 043
利益トレード:
2 568 (84.39%)
損失トレード:
475 (15.61%)
ベストトレード:
174.78 USD
最悪のトレード:
-928.44 USD
総利益:
27 904.90 USD (10 329 412 pips)
総損失:
-33 142.84 USD (217 836 pips)
最大連続の勝ち:
111 (920.16 USD)
最大連続利益:
1 474.74 USD (33)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
13.98%
最大入金額:
6.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
300
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
-0.65
長いトレード:
2 080 (68.35%)
短いトレード:
963 (31.65%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-1.72 USD
平均利益:
10.87 USD
平均損失:
-69.77 USD
最大連続の負け:
21 (-763.20 USD)
最大連続損失:
-4 331.95 USD (7)
月間成長:
0.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 628.92 USD
最大の:
8 052.99 USD (8.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.01% (8 044.79 USD)
エクイティによる:
2.76% (2 684.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Prime
|2997
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.Prime
|-705
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.Prime
|308K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +174.78 USD
最悪のトレード: -928 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +920.16 USD
最大連続損失: -763.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunaMarkets-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
250 USD/月
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
10
0%
3 043
84%
14%
0.84
-1.72
USD
USD
8%
1:100