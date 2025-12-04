シグナルセクション
Simon Alex Rodriguez Saavedra

Sentinel AI

Simon Alex Rodriguez Saavedra
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 57%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
812
利益トレード:
428 (52.70%)
損失トレード:
384 (47.29%)
ベストトレード:
20 544.48 USD
最悪のトレード:
-6 819.20 USD
総利益:
125 976.85 USD (320 929 pips)
総損失:
-68 793.57 USD (176 209 pips)
最大連続の勝ち:
30 (148.54 USD)
最大連続利益:
30 530.75 USD (15)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
86.77%
最大入金額:
69.28%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
71
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
3.15
長いトレード:
539 (66.38%)
短いトレード:
273 (33.62%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
70.42 USD
平均利益:
294.34 USD
平均損失:
-179.15 USD
最大連続の負け:
18 (-2 490.72 USD)
最大連続損失:
-7 235.99 USD (3)
月間成長:
20.83%
年間予想:
252.73%
アルゴリズム取引:
64%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 464.59 USD
最大の:
18 137.06 USD (12.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.54% (18 225.33 USD)
エクイティによる:
7.04% (9 339.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 175
EURUSD 131
GBPUSD 94
SP500 49
EURGBP 46
EURJPY 45
USDCAD 36
USDJPY 28
AUS200 26
EURCHF 22
AUDJPY 20
AUDCAD 20
EURAUD 17
NZDUSD 17
XTIUSD 11
AUDUSD 11
AUDNZD 9
CHFJPY 8
WS30 8
CADJPY 7
CADCHF 6
NDX 6
STOXX50E 4
UK100 4
USDSGD 2
GBPCAD 2
USDNOK 1
EURSEK 1
GBPJPY 1
NZDJPY 1
EURCAD 1
GBPMXN 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 73K
EURUSD 2.9K
GBPUSD -4K
SP500 2.7K
EURGBP -2.4K
EURJPY -37
USDCAD -1K
USDJPY -6.8K
AUS200 -3.1K
EURCHF -1.3K
AUDJPY 18
AUDCAD 203
EURAUD 162
NZDUSD -160
XTIUSD -1.3K
AUDUSD 107
AUDNZD 122
CHFJPY -47
WS30 -1.8K
CADJPY 923
CADCHF -239
NDX -1.2K
STOXX50E 128
UK100 -400
USDSGD 0
GBPCAD -43
USDNOK 148
EURSEK 109
GBPJPY 39
NZDJPY -54
EURCAD 65
GBPMXN -17
AUDCHF 111
NZDCAD 205
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 164K
EURUSD 104
GBPUSD -2.6K
SP500 7.4K
EURGBP -715
EURJPY -13K
USDCAD -157
USDJPY 3.5K
AUS200 -1.8K
EURCHF -1.6K
AUDJPY 3.9K
AUDCAD 19
EURAUD 1.2K
NZDUSD -248
XTIUSD -321
AUDUSD 789
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 498
WS30 -109
CADJPY 3.2K
CADCHF -367
NDX -1.9K
STOXX50E 354
UK100 -221
USDSGD -158
GBPCAD -186
USDNOK 6K
EURSEK 3.8K
GBPJPY 110
NZDJPY -268
EURCAD 310
GBPMXN -29K
AUDCHF 70
NZDCAD 292
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20 544.48 USD
最悪のトレード: -6 819 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +148.54 USD
最大連続損失: -2 490.72 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 12
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.31 × 4620
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.05 × 195
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
Ava-Real 1-MT5
2.29 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
19 より多く...
🚀 AI TRADER - AUTOMATED SYSTEM POWERED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

💡 Description:
High-performance trading signal based on advanced artificial intelligence that operates in multiple markets. Our algorithm analyzes market data in real-time, identifies lucrative opportunities, and executes trades with precision.

✨ Key Features:
• AI-Powered Analysis: Machine learning algorithms that adapt to changing market conditions
• 24/7 Automated Trading: Operates without manual intervention across global markets
• Advanced Risk Management: Dynamically optimized stop-loss and take-profit levels
• Multi-Asset Trading: Forex, Cryptocurrencies, Indices
• Fast Execution: Minimal latency to maximize trading opportunities
• Verified Backtests: Results proven on historical data

📈 Advantages:
✓ Consistent performance across different market conditions
✓ Emotion-free trading decision-making
✓ Continuous monitoring without manual intervention
✓ Automatic risk diversification
✓ Precise and timely trading signals

🎯 Objective:
Provide access to a professional trading system that combines cutting-edge technology with proven strategies to maximize returns and minimize risks.

⚠️ Disclaimer:
All trading involves risk. Past results do not guarantee future results. Only invest what you can afford to lose.

📊 Account: Darwinex Live - 1:200 Leverage

Join our community of successful traders and start your journey toward financial independence!
レビューなし
2025.12.04 05:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.04% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
