シグナル / MetaTrader 5 / Ultimate Extractor
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 104%
OxSecurities-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
688
利益トレード:
560 (81.39%)
損失トレード:
128 (18.60%)
ベストトレード:
400.17 USD
最悪のトレード:
-625.11 USD
総利益:
17 250.93 USD (259 065 pips)
総損失:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
最大連続の勝ち:
26 (688.59 USD)
最大連続利益:
1 621.04 USD (16)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
7.12
長いトレード:
499 (72.53%)
短いトレード:
189 (27.47%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
14.66 USD
平均利益:
30.81 USD
平均損失:
-55.97 USD
最大連続の負け:
5 (-290.38 USD)
最大連続損失:
-1 248.12 USD (2)
月間成長:
35.32%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
380.74 USD
最大の:
1 416.16 USD (11.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.96% (1 390.68 USD)
エクイティによる:
17.69% (3 393.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.PRO 472
GBPUSD.PRO 98
AUDCAD.PRO 51
EURUSD.PRO 32
EURAUD.PRO 19
USDCAD.PRO 12
AUDUSD.PRO 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.PRO 7.8K
GBPUSD.PRO -653
AUDCAD.PRO 2.2K
EURUSD.PRO 221
EURAUD.PRO 387
USDCAD.PRO 108
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.PRO 125K
GBPUSD.PRO 186
AUDCAD.PRO 4.3K
EURUSD.PRO -12
EURAUD.PRO 2.9K
USDCAD.PRO 782
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +400.17 USD
最悪のトレード: -625 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +688.59 USD
最大連続損失: -290.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OxSecurities-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
レビューなし
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください