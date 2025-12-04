- 成長
トレード:
688
利益トレード:
560 (81.39%)
損失トレード:
128 (18.60%)
ベストトレード:
400.17 USD
最悪のトレード:
-625.11 USD
総利益:
17 250.93 USD (259 065 pips)
総損失:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
最大連続の勝ち:
26 (688.59 USD)
最大連続利益:
1 621.04 USD (16)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
8.94%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
7.12
長いトレード:
499 (72.53%)
短いトレード:
189 (27.47%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
14.66 USD
平均利益:
30.81 USD
平均損失:
-55.97 USD
最大連続の負け:
5 (-290.38 USD)
最大連続損失:
-1 248.12 USD (2)
月間成長:
35.32%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
380.74 USD
最大の:
1 416.16 USD (11.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.96% (1 390.68 USD)
エクイティによる:
17.69% (3 393.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|472
|GBPUSD.PRO
|98
|AUDCAD.PRO
|51
|EURUSD.PRO
|32
|EURAUD.PRO
|19
|USDCAD.PRO
|12
|AUDUSD.PRO
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.PRO
|7.8K
|GBPUSD.PRO
|-653
|AUDCAD.PRO
|2.2K
|EURUSD.PRO
|221
|EURAUD.PRO
|387
|USDCAD.PRO
|108
|AUDUSD.PRO
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.PRO
|125K
|GBPUSD.PRO
|186
|AUDCAD.PRO
|4.3K
|EURUSD.PRO
|-12
|EURAUD.PRO
|2.9K
|USDCAD.PRO
|782
|AUDUSD.PRO
|312
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +400.17 USD
最悪のトレード: -625 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +688.59 USD
最大連続損失: -290.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OxSecurities-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
