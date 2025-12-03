- 成長
トレード:
2 011
利益トレード:
1 173 (58.32%)
損失トレード:
838 (41.67%)
ベストトレード:
1 260.53 USD
最悪のトレード:
-227.06 USD
総利益:
29 187.31 USD (325 429 pips)
総損失:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
最大連続の勝ち:
20 (157.20 USD)
最大連続利益:
2 153.71 USD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.45
長いトレード:
1 013 (50.37%)
短いトレード:
998 (49.63%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
6.51 USD
平均利益:
24.88 USD
平均損失:
-19.22 USD
最大連続の負け:
12 (-1 548.06 USD)
最大連続損失:
-1 548.06 USD (12)
月間成長:
10.69%
年間予想:
129.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 548.06 USD (8.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.43% (1 548.06 USD)
エクイティによる:
28.25% (5 114.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD
|633
|GBPUSD
|473
|EURUSD
|293
|USDJPY
|220
|USDCHF
|215
|AUDUSD
|177
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD
|3.5K
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD
|-12K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|825
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +1 260.53 USD
最悪のトレード: -227 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +157.20 USD
最大連続損失: -1 548.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.38 × 326
