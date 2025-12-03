シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Win6000117
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
レビュー0件
信頼性
17週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 146%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 011
利益トレード:
1 173 (58.32%)
損失トレード:
838 (41.67%)
ベストトレード:
1 260.53 USD
最悪のトレード:
-227.06 USD
総利益:
29 187.31 USD (325 429 pips)
総損失:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
最大連続の勝ち:
20 (157.20 USD)
最大連続利益:
2 153.71 USD (10)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
22.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
8.45
長いトレード:
1 013 (50.37%)
短いトレード:
998 (49.63%)
プロフィットファクター:
1.81
期待されたペイオフ:
6.51 USD
平均利益:
24.88 USD
平均損失:
-19.22 USD
最大連続の負け:
12 (-1 548.06 USD)
最大連続損失:
-1 548.06 USD (12)
月間成長:
10.69%
年間予想:
129.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 548.06 USD (8.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.43% (1 548.06 USD)
エクイティによる:
28.25% (5 114.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURAUD 633
GBPUSD 473
EURUSD 293
USDJPY 220
USDCHF 215
AUDUSD 177
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURAUD 3.5K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.5K
USDJPY 2.4K
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURAUD -12K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 5.9K
USDJPY -24K
USDCHF -13K
AUDUSD 825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 260.53 USD
最悪のトレード: -227 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +157.20 USD
最大連続損失: -1 548.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください