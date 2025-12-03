- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
88 (70.96%)
損失トレード:
36 (29.03%)
ベストトレード:
21 866.00 JPY
最悪のトレード:
-10 710.00 JPY
総利益:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
総損失:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
最大連続の勝ち:
23 (40 910.00 JPY)
最大連続利益:
40 910.00 JPY (23)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
64.98%
最大入金額:
18.56%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.99
長いトレード:
50 (40.32%)
短いトレード:
74 (59.68%)
プロフィットファクター:
3.01
期待されたペイオフ:
988.08 JPY
平均利益:
2 085.15 JPY
平均損失:
-1 693.64 JPY
最大連続の負け:
3 (-5 242.00 JPY)
最大連続損失:
-10 710.00 JPY (1)
月間成長:
35.76%
年間予想:
433.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 547.00 JPY
最大の:
15 331.00 JPY (10.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.66% (15 331.00 JPY)
エクイティによる:
46.36% (86 934.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|31
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|3
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|357
|XAUUSD
|450
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|EURUSD
|88
|XAGUSD
|19
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|16K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|EURUSD
|179
|XAGUSD
|141
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21 866.00 JPY
最悪のトレード: -10 710 JPY
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +40 910.00 JPY
最大連続損失: -5 242.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TitanFX-06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
|
TitanFX-06
|4.94 × 36
|
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|10.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
145%
0
0
USD
USD
207K
JPY
JPY
65
0%
124
70%
65%
3.00
988.08
JPY
JPY
46%
1:500