シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SunriseForex
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
レビュー0件
信頼性
65週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 145%
TitanFX-06
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
88 (70.96%)
損失トレード:
36 (29.03%)
ベストトレード:
21 866.00 JPY
最悪のトレード:
-10 710.00 JPY
総利益:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
総損失:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
最大連続の勝ち:
23 (40 910.00 JPY)
最大連続利益:
40 910.00 JPY (23)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
64.98%
最大入金額:
18.56%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.99
長いトレード:
50 (40.32%)
短いトレード:
74 (59.68%)
プロフィットファクター:
3.01
期待されたペイオフ:
988.08 JPY
平均利益:
2 085.15 JPY
平均損失:
-1 693.64 JPY
最大連続の負け:
3 (-5 242.00 JPY)
最大連続損失:
-10 710.00 JPY (1)
月間成長:
35.76%
年間予想:
433.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 547.00 JPY
最大の:
15 331.00 JPY (10.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.66% (15 331.00 JPY)
エクイティによる:
46.36% (86 934.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 52
XAUUSD 31
CN50 17
USDX 8
VIX 6
EURUSD 5
XAGUSD 3
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 357
XAUUSD 450
CN50 181
USDX -31
VIX -19
EURUSD 88
XAGUSD 19
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 2.3K
XAUUSD 16K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
EURUSD 179
XAGUSD 141
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21 866.00 JPY
最悪のトレード: -10 710 JPY
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +40 910.00 JPY
最大連続損失: -5 242.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TitanFX-06"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
10.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SunriseForex
30 USD/月
145%
0
0
USD
207K
JPY
65
0%
124
70%
65%
3.00
988.08
JPY
46%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください