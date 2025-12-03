シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Buy Gold
Thanh Bien Nguyen

Buy Gold

Thanh Bien Nguyen
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 59%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
201
利益トレード:
194 (96.51%)
損失トレード:
7 (3.48%)
ベストトレード:
40.76 USD
最悪のトレード:
-33.03 USD
総利益:
677.64 USD (677 629 pips)
総損失:
-79.03 USD (79 009 pips)
最大連続の勝ち:
80 (236.05 USD)
最大連続利益:
236.05 USD (80)
シャープレシオ:
0.47
取引アクティビティ:
90.48%
最大入金額:
7.88%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
18.12
長いトレード:
201 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
8.57
期待されたペイオフ:
2.98 USD
平均利益:
3.49 USD
平均損失:
-11.29 USD
最大連続の負け:
2 (-10.50 USD)
最大連続損失:
-33.03 USD (1)
月間成長:
43.42%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
33.03 USD (2.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.46% (33.03 USD)
エクイティによる:
26.06% (422.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 599
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 599K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40.76 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 80
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +236.05 USD
最大連続損失: -10.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.22 × 159
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
レビューなし
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
