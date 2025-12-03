- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
38 (64.40%)
損失トレード:
21 (35.59%)
ベストトレード:
18.26 USD
最悪のトレード:
-6.58 USD
総利益:
80.76 USD (8 007 pips)
総損失:
-71.23 USD (7 705 pips)
最大連続の勝ち:
12 (22.34 USD)
最大連続利益:
25.52 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
80.13%
最大入金額:
2.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
22 (37.29%)
短いトレード:
37 (62.71%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-3.39 USD
最大連続の負け:
7 (-34.04 USD)
最大連続損失:
-34.04 USD (7)
月間成長:
0.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.01 USD
最大の:
42.47 USD (2.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.81% (42.83 USD)
エクイティによる:
4.51% (68.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDSGD
|9
|GBPCAD
|8
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|4
|EURCHF
|3
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDSGD
|-18
|GBPCAD
|31
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|-14
|NZDUSD
|0
|EURAUD
|-9
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|-1
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|-7
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDSGD
|-2K
|GBPCAD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|488
|EURCAD
|705
|AUDUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-3
|EURAUD
|-1.2K
|EURCHF
|-176
|EURNZD
|-60
|GBPCHF
|387
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|134
|GBPNZD
|182
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.26 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +22.34 USD
最大連続損失: -34.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.30 × 127
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 222
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.47 × 493
|
ICMarketsSC-MT5
|0.57 × 3344
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.58 × 469
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5597
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
VantageInternational-Live 13
|0.75 × 4
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.82 × 22
|
Exness-MT5Real12
|0.84 × 146
|
Alpari-MT5
|0.93 × 595
レビューなし
