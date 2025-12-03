シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forex Hunter ICM
Ming Bo

Forex Hunter ICM

Ming Bo
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
38 (64.40%)
損失トレード:
21 (35.59%)
ベストトレード:
18.26 USD
最悪のトレード:
-6.58 USD
総利益:
80.76 USD (8 007 pips)
総損失:
-71.23 USD (7 705 pips)
最大連続の勝ち:
12 (22.34 USD)
最大連続利益:
25.52 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
80.13%
最大入金額:
2.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.22
長いトレード:
22 (37.29%)
短いトレード:
37 (62.71%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
2.13 USD
平均損失:
-3.39 USD
最大連続の負け:
7 (-34.04 USD)
最大連続損失:
-34.04 USD (7)
月間成長:
0.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.01 USD
最大の:
42.47 USD (2.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.81% (42.83 USD)
エクイティによる:
4.51% (68.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDSGD 9
GBPCAD 8
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURCAD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 4
EURAUD 4
EURCHF 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDSGD -18
GBPCAD 31
GBPUSD 11
AUDCAD 3
EURCAD 5
AUDUSD -14
NZDUSD 0
EURAUD -9
EURCHF -3
EURNZD -1
GBPCHF 7
AUDCHF -7
CADCHF 2
GBPNZD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDSGD -2K
GBPCAD 2.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 488
EURCAD 705
AUDUSD -1.3K
NZDUSD -3
EURAUD -1.2K
EURCHF -176
EURNZD -60
GBPCHF 387
AUDCHF -497
CADCHF 134
GBPNZD 182
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.26 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +22.34 USD
最大連続損失: -34.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 127
FusionMarkets-Live
0.38 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 493
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 3344
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VantageInternational-Live 13
0.75 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.82 × 22
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Alpari-MT5
0.93 × 595
98 より多く...
レビューなし
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

