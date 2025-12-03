シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MasDion
SUDIYONO Fnu

MasDion

SUDIYONO Fnu
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
8 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-40.74 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-139.66 USD (8 795 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-1.04
取引アクティビティ:
24.76%
最大入金額:
7.79%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-17.46 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-17.46 USD
最大連続の負け:
8 (-139.66 USD)
最大連続損失:
-139.66 USD (8)
月間成長:
-16.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
139.66 USD
最大の:
139.66 USD (16.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.43% (139.66 USD)
エクイティによる:
4.86% (39.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -117
EURUSD -5
USDCHF -6
AUDUSD -4
GBPUSD -5
EURCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.8K
EURUSD -212
USDCHF -231
AUDUSD -209
GBPUSD -215
EURCAD -173
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -139.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real16
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
InvestAZ-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
308 より多く...
レビューなし
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MasDion
40 USD/月
-16%
0
0
USD
710
USD
2
0%
8
0%
25%
0.00
-17.46
USD
16%
1:200
