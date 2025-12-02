- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13
利益トレード:
11 (84.61%)
損失トレード:
2 (15.38%)
ベストトレード:
4.54 USD
最悪のトレード:
-0.88 USD
総利益:
15.32 USD (1 233 pips)
総損失:
-1.32 USD (103 pips)
最大連続の勝ち:
6 (5.20 USD)
最大連続利益:
7.23 USD (3)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
51.56%
最大入金額:
8.65%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
15.91
長いトレード:
7 (53.85%)
短いトレード:
6 (46.15%)
プロフィットファクター:
11.61
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-0.66 USD
最大連続の負け:
1 (-0.88 USD)
最大連続損失:
-0.88 USD (1)
月間成長:
4.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.88 USD (0.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.29% (0.88 USD)
エクイティによる:
11.46% (36.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.54 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.20 USD
最大連続損失: -0.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsSC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
5%
0
0
USD
USD
314
USD
USD
3
100%
13
84%
52%
11.60
1.08
USD
USD
11%
1:500