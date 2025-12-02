シグナルセクション
Hansen Benedictus Kurli
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -46%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
133
利益トレード:
78 (58.64%)
損失トレード:
55 (41.35%)
ベストトレード:
1 106.25 USD
最悪のトレード:
-2 702.25 USD
総利益:
11 492.18 USD (541 779 pips)
総損失:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2 590.50 USD)
最大連続利益:
2 590.50 USD (9)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
96.88%
最大入金額:
18.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
77 (57.89%)
短いトレード:
56 (42.11%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-34.98 USD
平均利益:
147.34 USD
平均損失:
-293.54 USD
最大連続の負け:
12 (-2 674.18 USD)
最大連続損失:
-3 032.50 USD (3)
月間成長:
-46.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 652.78 USD
最大の:
5 287.80 USD (49.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.67% (5 287.80 USD)
エクイティによる:
55.06% (3 710.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100ft.r 83
XAUUSD+ 26
DJ30ft.r 10
JPN225ft 7
BTCUSD 6
DJ30.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100ft.r -5.3K
XAUUSD+ -24
DJ30ft.r 451
JPN225ft 46
BTCUSD -118
DJ30.r 287
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100ft.r -303K
XAUUSD+ -1.6K
DJ30ft.r 16K
JPN225ft -77K
BTCUSD -388K
DJ30.r 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 106.25 USD
最悪のトレード: -2 702 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 590.50 USD
最大連続損失: -2 674.18 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
