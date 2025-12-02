- 成長
トレード:
133
利益トレード:
78 (58.64%)
損失トレード:
55 (41.35%)
ベストトレード:
1 106.25 USD
最悪のトレード:
-2 702.25 USD
総利益:
11 492.18 USD (541 779 pips)
総損失:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2 590.50 USD)
最大連続利益:
2 590.50 USD (9)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
96.88%
最大入金額:
18.53%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.88
長いトレード:
77 (57.89%)
短いトレード:
56 (42.11%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-34.98 USD
平均利益:
147.34 USD
平均損失:
-293.54 USD
最大連続の負け:
12 (-2 674.18 USD)
最大連続損失:
-3 032.50 USD (3)
月間成長:
-46.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 652.78 USD
最大の:
5 287.80 USD (49.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.67% (5 287.80 USD)
エクイティによる:
55.06% (3 710.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100ft.r
|83
|XAUUSD+
|26
|DJ30ft.r
|10
|JPN225ft
|7
|BTCUSD
|6
|DJ30.r
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100ft.r
|-5.3K
|XAUUSD+
|-24
|DJ30ft.r
|451
|JPN225ft
|46
|BTCUSD
|-118
|DJ30.r
|287
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100ft.r
|-303K
|XAUUSD+
|-1.6K
|DJ30ft.r
|16K
|JPN225ft
|-77K
|BTCUSD
|-388K
|DJ30.r
|29K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 106.25 USD
最悪のトレード: -2 702 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 590.50 USD
最大連続損失: -2 674.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 13"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
