- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
14 (87.50%)
損失トレード:
2 (12.50%)
ベストトレード:
13.18 USD
最悪のトレード:
-30.78 USD
総利益:
65.16 USD (5 914 pips)
総損失:
-60.66 USD (6 065 pips)
最大連続の勝ち:
7 (26.19 USD)
最大連続利益:
26.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
4.49%
最大入金額:
9.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
9 (56.25%)
短いトレード:
7 (43.75%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
4.65 USD
平均損失:
-30.33 USD
最大連続の負け:
1 (-30.78 USD)
最大連続損失:
-30.78 USD (1)
月間成長:
2.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.68 USD
最大の:
34.47 USD (20.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.18% (34.47 USD)
エクイティによる:
15.87% (27.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.18 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +26.19 USD
最大連続損失: -30.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
Live signals for Gold dragonball
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
4
100%
16
87%
4%
1.07
0.28
USD
USD
18%
1:500