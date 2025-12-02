シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold dragon ball
Manh Tung Nguyen

Gold dragon ball

Manh Tung Nguyen
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
14 (87.50%)
損失トレード:
2 (12.50%)
ベストトレード:
13.18 USD
最悪のトレード:
-30.78 USD
総利益:
65.16 USD (5 914 pips)
総損失:
-60.66 USD (6 065 pips)
最大連続の勝ち:
7 (26.19 USD)
最大連続利益:
26.19 USD (7)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
4.49%
最大入金額:
9.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.13
長いトレード:
9 (56.25%)
短いトレード:
7 (43.75%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.28 USD
平均利益:
4.65 USD
平均損失:
-30.33 USD
最大連続の負け:
1 (-30.78 USD)
最大連続損失:
-30.78 USD (1)
月間成長:
2.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.68 USD
最大の:
34.47 USD (20.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.18% (34.47 USD)
エクイティによる:
15.87% (27.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.18 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +26.19 USD
最大連続損失: -30.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 より多く...
Live signals for Gold dragonball
レビューなし
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
