- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
44 (83.01%)
損失トレード:
9 (16.98%)
ベストトレード:
11.46 USD
最悪のトレード:
-9.63 USD
総利益:
134.64 USD (363 242 pips)
総損失:
-39.06 USD (66 621 pips)
最大連続の勝ち:
25 (74.13 USD)
最大連続利益:
74.13 USD (25)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.20%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.48
長いトレード:
21 (39.62%)
短いトレード:
32 (60.38%)
プロフィットファクター:
3.45
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
3.06 USD
平均損失:
-4.34 USD
最大連続の負け:
4 (-23.61 USD)
最大連続損失:
-23.61 USD (4)
月間成長:
0.96%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
27.46 USD (0.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.27% (27.52 USD)
エクイティによる:
0.68% (68.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100.cash
|36
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100.cash
|68
|AUDUSD
|-3
|USDJPY
|30
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100.cash
|292K
|AUDUSD
|-302
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|186
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
