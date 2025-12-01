シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Grid close SMA FTM
EIKE SWATOSCH

Grid close SMA FTM

EIKE SWATOSCH
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
44 (83.01%)
損失トレード:
9 (16.98%)
ベストトレード:
11.46 USD
最悪のトレード:
-9.63 USD
総利益:
134.64 USD (363 242 pips)
総損失:
-39.06 USD (66 621 pips)
最大連続の勝ち:
25 (74.13 USD)
最大連続利益:
74.13 USD (25)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.20%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.48
長いトレード:
21 (39.62%)
短いトレード:
32 (60.38%)
プロフィットファクター:
3.45
期待されたペイオフ:
1.80 USD
平均利益:
3.06 USD
平均損失:
-4.34 USD
最大連続の負け:
4 (-23.61 USD)
最大連続損失:
-23.61 USD (4)
月間成長:
0.96%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
27.46 USD (0.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.27% (27.52 USD)
エクイティによる:
0.68% (68.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US100.cash 36
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 3
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US100.cash 68
AUDUSD -3
USDJPY 30
GBPUSD -1
EURUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US100.cash 292K
AUDUSD -302
USDJPY 4.9K
GBPUSD 8
EURUSD 186
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.46 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +74.13 USD
最大連続損失: -23.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.16 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
