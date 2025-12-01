シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ECN Bot
Vitaly But

ECN Bot

Vitaly But
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 3%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
129
利益トレード:
106 (82.17%)
損失トレード:
23 (17.83%)
ベストトレード:
7.69 USD
最悪のトレード:
-21.32 USD
総利益:
91.31 USD (31 352 pips)
総損失:
-81.09 USD (13 898 pips)
最大連続の勝ち:
13 (16.11 USD)
最大連続利益:
16.11 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.59%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
84 (65.12%)
短いトレード:
45 (34.88%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
0.08 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-3.53 USD
最大連続の負け:
5 (-40.56 USD)
最大連続損失:
-40.56 USD (5)
月間成長:
2.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
40.56 USD (53.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.08% (40.41 USD)
エクイティによる:
12.65% (63.03 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.DE40Cash 67
USDCHF 34
EURCHF 23
.JP225Cash 4
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.DE40Cash 21
USDCHF -2
EURCHF -9
.JP225Cash 1
EURAUD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.DE40Cash 16K
USDCHF 887
EURCHF -465
.JP225Cash 1.4K
EURAUD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.69 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +16.11 USD
最大連続損失: -40.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

We trade inside the channel and use hedging to protect the position when price moves outside the channel.

Price usually returns back into the channel, and the hedge protects the account during temporary breakouts.


レビューなし
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
