トレード:
289
利益トレード:
273 (94.46%)
損失トレード:
16 (5.54%)
ベストトレード:
19.76 USD
最悪のトレード:
-60.48 USD
総利益:
242.78 USD (32 579 pips)
総損失:
-166.15 USD (16 996 pips)
最大連続の勝ち:
42 (70.58 USD)
最大連続利益:
70.58 USD (42)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
75
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
1.27
長いトレード:
157 (54.33%)
短いトレード:
132 (45.67%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
0.89 USD
平均損失:
-10.38 USD
最大連続の負け:
2 (-10.68 USD)
最大連続損失:
-60.48 USD (1)
月間成長:
7.66%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
60.48 USD (5.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.66% (60.48 USD)
エクイティによる:
16.90% (177.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|EURJPY
|56
|GBPAUD
|25
|EURUSD
|22
|USDCHF
|14
|NZDJPY
|12
|NZDCAD
|12
|US100
|12
|AUDUSD
|11
|US30
|11
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|4
|US500
|4
|BTCUSD
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-4
|EURJPY
|-7
|GBPAUD
|11
|EURUSD
|39
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|17
|NZDCAD
|9
|US100
|0
|AUDUSD
|18
|US30
|0
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|-9
|GBPUSD
|-11
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|-33
|US500
|0
|BTCUSD
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|-1.2K
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|4K
|USDCHF
|1.5K
|NZDJPY
|2.2K
|NZDCAD
|1.2K
|US100
|2.1K
|AUDUSD
|1.6K
|US30
|2K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|-5.2K
|US500
|450
|BTCUSD
|800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.76 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +70.58 USD
最大連続損失: -10.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
