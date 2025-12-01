- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
16 (94.11%)
損失トレード:
1 (5.88%)
ベストトレード:
12.25 AUD
最悪のトレード:
-2.78 AUD
総利益:
73.90 AUD (3 420 pips)
総損失:
-4.85 AUD (86 pips)
最大連続の勝ち:
10 (54.77 AUD)
最大連続利益:
54.77 AUD (10)
シャープレシオ:
1.10
取引アクティビティ:
99.46%
最大入金額:
83.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
21.99
長いトレード:
11 (64.71%)
短いトレード:
6 (35.29%)
プロフィットファクター:
15.24
期待されたペイオフ:
4.06 AUD
平均利益:
4.62 AUD
平均損失:
-4.85 AUD
最大連続の負け:
1 (-2.78 AUD)
最大連続損失:
-2.78 AUD (1)
月間成長:
6.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 AUD
最大の:
3.14 AUD (0.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.28% (2.87 AUD)
エクイティによる:
13.76% (140.34 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.a
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.25 AUD
最悪のトレード: -3 AUD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +54.77 AUD
最大連続損失: -2.78 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
