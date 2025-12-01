- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
446
利益トレード:
293 (65.69%)
損失トレード:
153 (34.30%)
ベストトレード:
84.30 USD
最悪のトレード:
-96.54 USD
総利益:
2 290.33 USD (674 550 pips)
総損失:
-2 131.76 USD (523 161 pips)
最大連続の勝ち:
14 (86.09 USD)
最大連続利益:
142.50 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
81.28%
最大入金額:
85.31%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
84
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
231 (51.79%)
短いトレード:
215 (48.21%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
7.82 USD
平均損失:
-13.93 USD
最大連続の負け:
13 (-384.47 USD)
最大連続損失:
-384.47 USD (13)
月間成長:
9.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
397.37 USD (38.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.81% (397.37 USD)
エクイティによる:
32.21% (626.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|95
|XAUUSD
|72
|EURGBP
|37
|AUDJPY
|32
|EURJPY
|23
|BTCUSD
|17
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|50
|XAUUSD
|178
|EURGBP
|102
|AUDJPY
|33
|EURJPY
|73
|BTCUSD
|-10
|GBPJPY
|-241
|USDJPY
|-98
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|253
|XAUUSD
|118K
|EURGBP
|907
|AUDJPY
|-835
|EURJPY
|1.8K
|BTCUSD
|37K
|GBPJPY
|-3.2K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDUSD
|539
|AUDCAD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +84.30 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +86.09 USD
最大連続損失: -384.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
4
0%
446
65%
81%
1.07
0.36
USD
USD
32%
1:200