シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DRAGONFLY
Mochamad Zamroni

DRAGONFLY

Mochamad Zamroni
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
446
利益トレード:
293 (65.69%)
損失トレード:
153 (34.30%)
ベストトレード:
84.30 USD
最悪のトレード:
-96.54 USD
総利益:
2 290.33 USD (674 550 pips)
総損失:
-2 131.76 USD (523 161 pips)
最大連続の勝ち:
14 (86.09 USD)
最大連続利益:
142.50 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
81.28%
最大入金額:
85.31%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
84
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
231 (51.79%)
短いトレード:
215 (48.21%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.36 USD
平均利益:
7.82 USD
平均損失:
-13.93 USD
最大連続の負け:
13 (-384.47 USD)
最大連続損失:
-384.47 USD (13)
月間成長:
9.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
397.37 USD (38.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.81% (397.37 USD)
エクイティによる:
32.21% (626.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 123
EURUSD 95
XAUUSD 72
EURGBP 37
AUDJPY 32
EURJPY 23
BTCUSD 17
GBPJPY 16
USDJPY 15
AUDUSD 14
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 33
EURUSD 50
XAUUSD 178
EURGBP 102
AUDJPY 33
EURJPY 73
BTCUSD -10
GBPJPY -241
USDJPY -98
AUDUSD 39
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 111
EURUSD 253
XAUUSD 118K
EURGBP 907
AUDJPY -835
EURJPY 1.8K
BTCUSD 37K
GBPJPY -3.2K
USDJPY -3.2K
AUDUSD 539
AUDCAD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +84.30 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +86.09 USD
最大連続損失: -384.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
レビューなし
2025.12.26 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

