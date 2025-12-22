- 成長
トレード:
127
利益トレード:
88 (69.29%)
損失トレード:
39 (30.71%)
ベストトレード:
2 176.00 USD
最悪のトレード:
-445.00 USD
総利益:
21 257.30 USD (188 315 pips)
総損失:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 730.90 USD)
最大連続利益:
3 283.90 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
88.18%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
20.45
長いトレード:
66 (51.97%)
短いトレード:
61 (48.03%)
プロフィットファクター:
4.07
期待されたペイオフ:
126.27 USD
平均利益:
241.56 USD
平均損失:
-133.87 USD
最大連続の負け:
4 (-779.30 USD)
最大連続損失:
-779.30 USD (4)
月間成長:
34.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.90 USD
最大の:
784.30 USD (2.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.44% (783.30 USD)
エクイティによる:
6.19% (1 376.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|123
|XAGUSD.dmb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.dmb
|16K
|XAGUSD.dmb
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.dmb
|142K
|XAGUSD.dmb
|-32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!