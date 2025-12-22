シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Agni Amfx
Agni Mulyana

Agni Amfx

Agni Mulyana
レビュー1件
信頼性
9週間
2 / 947 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 115%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
127
利益トレード:
88 (69.29%)
損失トレード:
39 (30.71%)
ベストトレード:
2 176.00 USD
最悪のトレード:
-445.00 USD
総利益:
21 257.30 USD (188 315 pips)
総損失:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1 730.90 USD)
最大連続利益:
3 283.90 USD (8)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
88.18%
最大入金額:
4.19%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
20.45
長いトレード:
66 (51.97%)
短いトレード:
61 (48.03%)
プロフィットファクター:
4.07
期待されたペイオフ:
126.27 USD
平均利益:
241.56 USD
平均損失:
-133.87 USD
最大連続の負け:
4 (-779.30 USD)
最大連続損失:
-779.30 USD (4)
月間成長:
34.57%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.90 USD
最大の:
784.30 USD (2.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.44% (783.30 USD)
エクイティによる:
6.19% (1 376.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.dmb 123
XAGUSD.dmb 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.dmb 16K
XAGUSD.dmb -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.dmb 142K
XAGUSD.dmb -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 176.00 USD
最悪のトレード: -445 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 730.90 USD
最大連続損失: -779.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PTDidiMaxBerjangka-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

平均の評価:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1255
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:47 
 

Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!

2025.12.26 05:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.01 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Agni Amfx
100 USD/月
115%
2
947
USD
24K
USD
9
0%
127
69%
88%
4.07
126.27
USD
6%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください