シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Receiver Hand
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
VantageInternational-Live 7
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
124
利益トレード:
66 (53.22%)
損失トレード:
58 (46.77%)
ベストトレード:
183.10 HKD
最悪のトレード:
-160.00 HKD
総利益:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
総損失:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
最大連続の勝ち:
9 (188.80 HKD)
最大連続利益:
326.97 HKD (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
11.76%
最大入金額:
75.83%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
38 (30.65%)
短いトレード:
86 (69.35%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.81 HKD
平均利益:
28.35 HKD
平均損失:
-33.99 HKD
最大連続の負け:
5 (-198.20 HKD)
最大連続損失:
-252.00 HKD (4)
月間成長:
-8.89%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
434.57 HKD
最大の:
470.00 HKD (87.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.41% (470.00 HKD)
エクイティによる:
36.61% (352.24 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
HK50.r 104
BTCUSD 15
NAS100.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
HK50.r -40
BTCUSD -10
NAS100.r 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
HK50.r -210
BTCUSD -186K
NAS100.r 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +183.10 HKD
最悪のトレード: -160 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +188.80 HKD
最大連続損失: -198.20 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Receiver Hand
30 USD/月
-9%
0
0
USD
900
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
45%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください