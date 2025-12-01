- 成長
トレード:
124
利益トレード:
66 (53.22%)
損失トレード:
58 (46.77%)
ベストトレード:
183.10 HKD
最悪のトレード:
-160.00 HKD
総利益:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
総損失:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
最大連続の勝ち:
9 (188.80 HKD)
最大連続利益:
326.97 HKD (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
11.76%
最大入金額:
75.83%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
38 (30.65%)
短いトレード:
86 (69.35%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.81 HKD
平均利益:
28.35 HKD
平均損失:
-33.99 HKD
最大連続の負け:
5 (-198.20 HKD)
最大連続損失:
-252.00 HKD (4)
月間成長:
-8.89%
アルゴリズム取引:
70%
残高によるドローダウン:
絶対:
434.57 HKD
最大の:
470.00 HKD (87.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.41% (470.00 HKD)
エクイティによる:
36.61% (352.24 HKD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|HK50.r
|104
|BTCUSD
|15
|NAS100.r
|5
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|HK50.r
|-40
|BTCUSD
|-10
|NAS100.r
|38
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|HK50.r
|-210
|BTCUSD
|-186K
|NAS100.r
|26K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +183.10 HKD
最悪のトレード: -160 HKD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +188.80 HKD
最大連続損失: -198.20 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
