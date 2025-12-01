- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
26 (66.66%)
損失トレード:
13 (33.33%)
ベストトレード:
1 036.63 USD
最悪のトレード:
-474.32 USD
総利益:
1 912.69 USD (336 756 pips)
総損失:
-2 654.85 USD (290 489 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 645.63 USD)
最大連続利益:
1 645.63 USD (7)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
21.08%
最大入金額:
16.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.30
長いトレード:
33 (84.62%)
短いトレード:
6 (15.38%)
プロフィットファクター:
0.72
期待されたペイオフ:
-19.03 USD
平均利益:
73.57 USD
平均損失:
-204.22 USD
最大連続の負け:
7 (-1 740.21 USD)
最大連続損失:
-1 740.21 USD (7)
月間成長:
-8.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 402.88 USD
最大の:
2 443.24 USD (24.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.02% (2 442.45 USD)
エクイティによる:
13.88% (1 243.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|6
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|1.4K
|USDCAD
|-432
|ETHUSD
|-1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-162K
|BTCUSD
|208K
|USDCAD
|-299
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 036.63 USD
最悪のトレード: -474 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 645.63 USD
最大連続損失: -1 740.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
4
0%
39
66%
21%
0.72
-19.03
USD
USD
27%
1:200