- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
295
利益トレード:
119 (40.33%)
損失トレード:
176 (59.66%)
ベストトレード:
26.66 USD
最悪のトレード:
-38.59 USD
総利益:
1 957.39 USD (612 778 pips)
総損失:
-2 317.91 USD (707 946 pips)
最大連続の勝ち:
5 (103.21 USD)
最大連続利益:
103.21 USD (5)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
18.50%
最大入金額:
29.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
183 (62.03%)
短いトレード:
112 (37.97%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-1.22 USD
平均利益:
16.45 USD
平均損失:
-13.17 USD
最大連続の負け:
9 (-154.77 USD)
最大連続損失:
-154.77 USD (9)
月間成長:
-45.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
381.00 USD
最大の:
403.30 USD (49.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.71% (403.30 USD)
エクイティによる:
4.47% (31.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|295
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-361
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-95K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +26.66 USD
最悪のトレード: -39 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +103.21 USD
最大連続損失: -154.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
99 USD/月
-46%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
4
100%
295
40%
18%
0.84
-1.22
USD
USD
50%
1:200