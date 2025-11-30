- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
24 (26.08%)
損失トレード:
68 (73.91%)
ベストトレード:
0.88 UST
最悪のトレード:
-0.67 UST
総利益:
9.30 UST (351 379 pips)
総損失:
-15.38 UST (316 135 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2.16 UST)
最大連続利益:
2.37 UST (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
90.89%
最大入金額:
4.36%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
40 (43.48%)
短いトレード:
52 (56.52%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-0.07 UST
平均利益:
0.39 UST
平均損失:
-0.23 UST
最大連続の負け:
17 (-4.07 UST)
最大連続損失:
-4.07 UST (17)
月間成長:
-9.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.25 UST
最大の:
6.45 UST (32.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.16% (3.36 UST)
エクイティによる:
1.92% (0.87 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|43
|SOLUSD
|16
|LNKUSD
|13
|ADAUSD
|10
|DOGUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|-3
|LNKUSD
|-3
|ADAUSD
|0
|DOGUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XRPUSD
|64K
|SOLUSD
|-5K
|LNKUSD
|-27K
|ADAUSD
|4K
|DOGUSD
|-765
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.88 UST
最悪のトレード: -1 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +2.16 UST
最大連続損失: -4.07 UST
I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.
