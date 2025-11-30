シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AquaTrends Crypto
Henry Latourrette

AquaTrends Crypto

Henry Latourrette
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -13%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
24 (26.08%)
損失トレード:
68 (73.91%)
ベストトレード:
0.88 UST
最悪のトレード:
-0.67 UST
総利益:
9.30 UST (351 379 pips)
総損失:
-15.38 UST (316 135 pips)
最大連続の勝ち:
5 (2.16 UST)
最大連続利益:
2.37 UST (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
90.89%
最大入金額:
4.36%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
40 (43.48%)
短いトレード:
52 (56.52%)
プロフィットファクター:
0.60
期待されたペイオフ:
-0.07 UST
平均利益:
0.39 UST
平均損失:
-0.23 UST
最大連続の負け:
17 (-4.07 UST)
最大連続損失:
-4.07 UST (17)
月間成長:
-9.26%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.25 UST
最大の:
6.45 UST (32.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.16% (3.36 UST)
エクイティによる:
1.92% (0.87 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XRPUSD 43
SOLUSD 16
LNKUSD 13
ADAUSD 10
DOGUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XRPUSD 1
SOLUSD -3
LNKUSD -3
ADAUSD 0
DOGUSD -1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XRPUSD 64K
SOLUSD -5K
LNKUSD -27K
ADAUSD 4K
DOGUSD -765
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.88 UST
最悪のトレード: -1 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +2.16 UST
最大連続損失: -4.07 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XBTFX-MetaTrader5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

レビューなし
2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
