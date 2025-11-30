- 成長
トレード:
21
利益トレード:
14 (66.66%)
損失トレード:
7 (33.33%)
ベストトレード:
11.76 EUR
最悪のトレード:
-5.56 EUR
総利益:
51.49 EUR (1 435 pips)
総損失:
-30.12 EUR (571 pips)
最大連続の勝ち:
5 (25.79 EUR)
最大連続利益:
25.79 EUR (5)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
12.54%
最大入金額:
10.55%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.48
長いトレード:
15 (71.43%)
短いトレード:
6 (28.57%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
1.02 EUR
平均利益:
3.68 EUR
平均損失:
-4.30 EUR
最大連続の負け:
3 (-6.76 EUR)
最大連続損失:
-8.60 EUR (2)
月間成長:
1.54%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.12 EUR
最大の:
8.60 EUR (0.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.89% (9.16 EUR)
エクイティによる:
5.95% (59.83 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|14
|USDCAD.r
|3
|AUDNZD.r
|3
|EURCAD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDNZD.r
|10
|EURCAD.r
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.r
|224
|USDCAD.r
|193
|AUDNZD.r
|404
|EURCAD.r
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
ベストトレード: +11.76 EUR
最悪のトレード: -6 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +25.79 EUR
最大連続損失: -6.76 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
