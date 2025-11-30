- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
164
利益トレード:
134 (81.70%)
損失トレード:
30 (18.29%)
ベストトレード:
11.87 USD
最悪のトレード:
-8.12 USD
総利益:
169.63 USD (19 055 pips)
総損失:
-46.44 USD (6 832 pips)
最大連続の勝ち:
18 (32.77 USD)
最大連続利益:
32.77 USD (18)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
93.46%
最大入金額:
1.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
10.67
長いトレード:
130 (79.27%)
短いトレード:
34 (20.73%)
プロフィットファクター:
3.65
期待されたペイオフ:
0.75 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-1.55 USD
最大連続の負け:
4 (-5.89 USD)
最大連続損失:
-11.55 USD (3)
月間成長:
6.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.55 USD (0.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.54% (11.55 USD)
エクイティによる:
2.36% (47.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURUSD
|18
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|12
|CHFJPY
|11
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|3
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|16
|EURUSD
|17
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|11
|CHFJPY
|7
|GBPAUD
|9
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|6
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|5
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|4
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|5
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|-8
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.5K
|EURUSD
|1.7K
|NZDJPY
|897
|EURJPY
|1.7K
|CHFJPY
|1.1K
|GBPAUD
|149
|EURAUD
|982
|AUDJPY
|903
|AUDCAD
|888
|CADJPY
|820
|GBPUSD
|518
|AUDNZD
|206
|AUDUSD
|715
|USDCHF
|398
|EURCAD
|302
|AUDCHF
|168
|USDCAD
|301
|GBPNZD
|200
|EURNZD
|-1.2K
|NZDUSD
|100
|EURGBP
|-175
|GBPCAD
|99
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.87 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +32.77 USD
最大連続損失: -5.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 10
384 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
100%
164
81%
93%
3.65
0.75
USD
USD
2%
1:500