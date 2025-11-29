- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 516
利益トレード:
987 (65.10%)
損失トレード:
529 (34.89%)
ベストトレード:
4.13 USD
最悪のトレード:
-4.65 USD
総利益:
3 229.63 USD (489 760 pips)
総損失:
-2 195.12 USD (320 703 pips)
最大連続の勝ち:
326 (824.69 USD)
最大連続利益:
824.69 USD (326)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
92.60%
最大入金額:
14.44%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
268
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.10
長いトレード:
713 (47.03%)
短いトレード:
803 (52.97%)
プロフィットファクター:
1.47
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
3.27 USD
平均損失:
-4.15 USD
最大連続の負け:
113 (-458.26 USD)
最大連続損失:
-458.26 USD (113)
月間成長:
53.52%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
359.70 USD
最大の:
943.59 USD (26.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.24% (943.74 USD)
エクイティによる:
13.54% (247.36 USD)
配布
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.13 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 326
最大連続の負け: 113
最大連続利益: +824.69 USD
最大連続損失: -458.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
