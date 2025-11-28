シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The Moon Ladder
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
44 (97.77%)
損失トレード:
1 (2.22%)
ベストトレード:
130.13 PLN
最悪のトレード:
-15.49 PLN
総利益:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
総損失:
-15.49 PLN (592 pips)
最大連続の勝ち:
30 (1 349.77 PLN)
最大連続利益:
1 349.77 PLN (30)
シャープレシオ:
1.22
取引アクティビティ:
93.31%
最大入金額:
25.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
113.09
長いトレード:
37 (82.22%)
短いトレード:
8 (17.78%)
プロフィットファクター:
114.09
期待されたペイオフ:
38.93 PLN
平均利益:
40.17 PLN
平均損失:
-15.49 PLN
最大連続の負け:
1 (-15.49 PLN)
最大連続損失:
-15.49 PLN (1)
月間成長:
9.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 PLN
最大の:
15.49 PLN (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.14% (15.49 PLN)
エクイティによる:
3.76% (1 191.22 PLN)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD.pro 30
USDCAD.pro 6
EURPLN.pro 4
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
EURUSD.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD.pro 402
USDCAD.pro 64
EURPLN.pro 42
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 9
EURUSD.pro 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD.pro 1.4K
USDCAD.pro 456
EURPLN.pro 91
GOLD.pro 37
CADJPY.pro 84
EURGBP.pro 43
EURUSD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +130.13 PLN
最悪のトレード: -15 PLN
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 349.77 PLN
最大連続損失: -15.49 PLN

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


レビューなし
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
