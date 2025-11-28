- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
44 (97.77%)
損失トレード:
1 (2.22%)
ベストトレード:
130.13 PLN
最悪のトレード:
-15.49 PLN
総利益:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
総損失:
-15.49 PLN (592 pips)
最大連続の勝ち:
30 (1 349.77 PLN)
最大連続利益:
1 349.77 PLN (30)
シャープレシオ:
1.22
取引アクティビティ:
93.31%
最大入金額:
25.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
113.09
長いトレード:
37 (82.22%)
短いトレード:
8 (17.78%)
プロフィットファクター:
114.09
期待されたペイオフ:
38.93 PLN
平均利益:
40.17 PLN
平均損失:
-15.49 PLN
最大連続の負け:
1 (-15.49 PLN)
最大連続損失:
-15.49 PLN (1)
月間成長:
9.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 PLN
最大の:
15.49 PLN (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.14% (15.49 PLN)
エクイティによる:
3.76% (1 191.22 PLN)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|30
|USDCAD.pro
|6
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.pro
|402
|USDCAD.pro
|64
|EURPLN.pro
|42
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.pro
|1.4K
|USDCAD.pro
|456
|EURPLN.pro
|91
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +130.13 PLN
最悪のトレード: -15 PLN
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 349.77 PLN
最大連続損失: -15.49 PLN
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
32K
PLN
PLN
5
100%
45
97%
93%
114.09
38.93
PLN
PLN
4%
1:100