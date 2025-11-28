シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Pearl329
Ervan Firmansyah

Pearl329

Ervan Firmansyah
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -27%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
32 (69.56%)
損失トレード:
14 (30.43%)
ベストトレード:
43.68 USD
最悪のトレード:
-89.03 USD
総利益:
266.70 USD (18 833 pips)
総損失:
-530.97 USD (31 171 pips)
最大連続の勝ち:
10 (40.79 USD)
最大連続利益:
82.03 USD (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
36.00%
最大入金額:
5.62%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.72
長いトレード:
37 (80.43%)
短いトレード:
9 (19.57%)
プロフィットファクター:
0.50
期待されたペイオフ:
-5.75 USD
平均利益:
8.33 USD
平均損失:
-37.93 USD
最大連続の負け:
6 (-366.56 USD)
最大連続損失:
-366.56 USD (6)
月間成長:
-27.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
336.39 USD
最大の:
369.44 USD (36.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.83% (369.44 USD)
エクイティによる:
8.07% (80.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 42
GBPUSD 2
CADJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -256
GBPUSD -10
CADJPY 0
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -12K
GBPUSD -347
CADJPY 18
USDCHF 29
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.68 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +40.79 USD
最大連続損失: -366.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 3
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Tusar-Main
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
Finotec-Live Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
286 より多く...
Dynamic XAUUSD Trading: Capturing Daily & Weekly Gold Moves

Get timely and powerful trading signals for XAUUSD (Gold). We actively combine two powerful timeframes to capture profit:

  1. Intraday: Quick, high-impact signals to capitalize on Gold's volatile daily movements.

  2. 4H: Structured setups designed to ride key breakouts and reversals for weekly gains.

Every signal comes with clear Entry, Stop Loss (SL), and Take Profit (TP) levels, ensuring transparency and accountability in managing Gold’s inherent risk.

If you trade XAUUSD, this channel is for you. Maximize your potential with our dynamic signals.


レビューなし
2025.12.28 03:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 09:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 00:34
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.28 00:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 00:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください