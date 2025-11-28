- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-256
|GBPUSD
|-10
|CADJPY
|0
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-12K
|GBPUSD
|-347
|CADJPY
|18
|USDCHF
|29
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 3
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 4
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Tusar-Main
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
Dynamic XAUUSD Trading: Capturing Daily & Weekly Gold Moves
Get timely and powerful trading signals for XAUUSD (Gold). We actively combine two powerful timeframes to capture profit:
-
Intraday: Quick, high-impact signals to capitalize on Gold's volatile daily movements.
-
4H: Structured setups designed to ride key breakouts and reversals for weekly gains.
Every signal comes with clear Entry, Stop Loss (SL), and Take Profit (TP) levels, ensuring transparency and accountability in managing Gold’s inherent risk.
If you trade XAUUSD, this channel is for you. Maximize your potential with our dynamic signals.
