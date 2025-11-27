- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
57 (70.37%)
損失トレード:
24 (29.63%)
ベストトレード:
1 933.00 JPY
最悪のトレード:
-1 602.00 JPY
総利益:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
総損失:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
最大連続の勝ち:
8 (458.00 JPY)
最大連続利益:
2 081.00 JPY (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
1.76%
最大入金額:
45.68%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
76 (93.83%)
短いトレード:
5 (6.17%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
6.62 JPY
平均利益:
91.18 JPY
平均損失:
-194.21 JPY
最大連続の負け:
3 (-31.00 JPY)
最大連続損失:
-1 606.00 JPY (2)
月間成長:
3.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
307.00 JPY
最大の:
3 798.00 JPY (19.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.64% (3 798.00 JPY)
エクイティによる:
8.09% (1 511.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|GBPCHF
|1
|CHFJPY
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7
|GBPCHF
|-3
|CHFJPY
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|842
|GBPCHF
|-156
|CHFJPY
|17
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 933.00 JPY
最悪のトレード: -1 602 JPY
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +458.00 JPY
最大連続損失: -31.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.33 × 3
|
Axi-US12-Live
|0.40 × 10
|
FPMarketsSC-Live4
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live26
|1.40 × 5
|
FPMarketsLLC-Live4
|1.50 × 76
|
VantageInternational-Live 3
|1.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|3.33 × 3
|
Axi.SVG-US10-Live
|7.49 × 86
|
Fyntura-Live
|12.00 × 13
|
OctaFX-Real3
|27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system
レビューなし
