シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Masbamzfx System 2
Bambang Cahbiantoro

Masbamzfx System 2

Bambang Cahbiantoro
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
81
利益トレード:
57 (70.37%)
損失トレード:
24 (29.63%)
ベストトレード:
1 933.00 JPY
最悪のトレード:
-1 602.00 JPY
総利益:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
総損失:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
最大連続の勝ち:
8 (458.00 JPY)
最大連続利益:
2 081.00 JPY (2)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
1.76%
最大入金額:
45.68%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
0.14
長いトレード:
76 (93.83%)
短いトレード:
5 (6.17%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
6.62 JPY
平均利益:
91.18 JPY
平均損失:
-194.21 JPY
最大連続の負け:
3 (-31.00 JPY)
最大連続損失:
-1 606.00 JPY (2)
月間成長:
3.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
307.00 JPY
最大の:
3 798.00 JPY (19.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.64% (3 798.00 JPY)
エクイティによる:
8.09% (1 511.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 79
GBPCHF 1
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 7
GBPCHF -3
CHFJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 842
GBPCHF -156
CHFJPY 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 933.00 JPY
最悪のトレード: -1 602 JPY
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +458.00 JPY
最大連続損失: -31.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.33 × 3
Axi-US12-Live
0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
1.50 × 2
RoboForex-ECN
3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
12.00 × 13
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system 
レビューなし
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 23:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 00:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
