- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
192 (44.96%)
損失トレード:
235 (55.04%)
ベストトレード:
1 496.77 USD
最悪のトレード:
-408.81 USD
総利益:
41 604.71 USD (724 773 pips)
総損失:
-35 229.14 USD (581 230 pips)
最大連続の勝ち:
13 (2 454.24 USD)
最大連続利益:
3 185.77 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
98.59%
最大入金額:
51.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
304 (71.19%)
短いトレード:
123 (28.81%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
14.93 USD
平均利益:
216.69 USD
平均損失:
-149.91 USD
最大連続の負け:
17 (-2 839.81 USD)
最大連続損失:
-2 887.81 USD (16)
月間成長:
-51.65%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9 407.00 USD (50.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.67% (9 407.00 USD)
エクイティによる:
24.73% (822.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|380
|EURJPY
|10
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NQ100.R
|2
|EURUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|7.6K
|EURJPY
|110
|USDJPY
|-209
|GBPJPY
|-588
|NZDJPY
|68
|CHFJPY
|-506
|AUDJPY
|-47
|CADJPY
|-58
|GBPUSD
|112
|NQ100.R
|-76
|EURUSD
|-48
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|172K
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|-3.1K
|GBPJPY
|-9.7K
|NZDJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-8.2K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPUSD
|1.5K
|NQ100.R
|-11K
|EURUSD
|-499
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 496.77 USD
最悪のトレード: -409 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 454.24 USD
最大連続損失: -2 839.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
Alpari-PRO
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
Exness-Real16
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
