シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fikristrong77
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 63%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
427
利益トレード:
192 (44.96%)
損失トレード:
235 (55.04%)
ベストトレード:
1 496.77 USD
最悪のトレード:
-408.81 USD
総利益:
41 604.71 USD (724 773 pips)
総損失:
-35 229.14 USD (581 230 pips)
最大連続の勝ち:
13 (2 454.24 USD)
最大連続利益:
3 185.77 USD (8)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
98.59%
最大入金額:
51.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
36
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
304 (71.19%)
短いトレード:
123 (28.81%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
14.93 USD
平均利益:
216.69 USD
平均損失:
-149.91 USD
最大連続の負け:
17 (-2 839.81 USD)
最大連続損失:
-2 887.81 USD (16)
月間成長:
-51.65%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9 407.00 USD (50.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.67% (9 407.00 USD)
エクイティによる:
24.73% (822.35 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 380
EURJPY 10
USDJPY 7
GBPJPY 6
NZDJPY 6
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 3
GBPUSD 2
NQ100.R 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 7.6K
EURJPY 110
USDJPY -209
GBPJPY -588
NZDJPY 68
CHFJPY -506
AUDJPY -47
CADJPY -58
GBPUSD 112
NQ100.R -76
EURUSD -48
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 172K
EURJPY 2.7K
USDJPY -3.1K
GBPJPY -9.7K
NZDJPY 1.8K
CHFJPY -8.2K
AUDJPY -1K
CADJPY -1K
GBPUSD 1.5K
NQ100.R -11K
EURUSD -499
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 496.77 USD
最悪のトレード: -409 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +2 454.24 USD
最大連続損失: -2 839.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
レビューなし
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Fikristrong77
30 USD/月
63%
0
0
USD
4.5K
USD
18
0%
427
44%
99%
1.18
14.93
USD
78%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください