トレード:
71
利益トレード:
27 (38.02%)
損失トレード:
44 (61.97%)
ベストトレード:
50.03 USD
最悪のトレード:
-51.08 USD
総利益:
712.04 USD (67 257 pips)
総損失:
-851.47 USD (81 707 pips)
最大連続の勝ち:
6 (207.25 USD)
最大連続利益:
207.25 USD (6)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
37.39%
最大入金額:
12.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.25
長いトレード:
56 (78.87%)
短いトレード:
15 (21.13%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-1.96 USD
平均利益:
26.37 USD
平均損失:
-19.35 USD
最大連続の負け:
20 (-458.06 USD)
最大連続損失:
-458.06 USD (20)
月間成長:
-54.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
336.08 USD
最大の:
564.82 USD (119.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.12% (564.82 USD)
エクイティによる:
52.08% (23.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|58
|GBPJPY_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|3
|USDCAD_MRG
|2
|USDCHF_MRG
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|-183
|GBPJPY_MRG
|35
|USDJPY_MRG
|31
|GBPUSD_MRG
|-15
|USDCAD_MRG
|-11
|USDCHF_MRG
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|-18K
|GBPJPY_MRG
|2.1K
|USDJPY_MRG
|1.6K
|GBPUSD_MRG
|-199
|USDCAD_MRG
|-512
|USDCHF_MRG
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- ドローダウン
ベストトレード: +50.03 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +207.25 USD
最大連続損失: -458.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
just trader
レビューなし
