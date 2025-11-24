シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldMarket
Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
レビュー0件
信頼性
57週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 502%
AnzoCapital-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44 237
利益トレード:
25 753 (58.21%)
損失トレード:
18 484 (41.78%)
ベストトレード:
12 084.00 USD
最悪のトレード:
-17 640.00 USD
総利益:
1 419 302.81 USD (13 261 033 pips)
総損失:
-1 193 345.94 USD (14 070 025 pips)
最大連続の勝ち:
19 (87.66 USD)
最大連続利益:
19 853.12 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.46%
最大入金額:
27.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
552
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.74
長いトレード:
21 131 (47.77%)
短いトレード:
23 106 (52.23%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
5.11 USD
平均利益:
55.11 USD
平均損失:
-64.56 USD
最大連続の負け:
13 (-11 005.64 USD)
最大連続損失:
-19 964.00 USD (3)
月間成長:
7.66%
年間予想:
92.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 096.35 USD
最大の:
29 188.99 USD (10.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.58% (25 716.89 USD)
エクイティによる:
57.77% (123 191.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 44237
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 226K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -807K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12 084.00 USD
最悪のトレード: -17 640 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +87.66 USD
最大連続損失: -11 005.64 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AnzoCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


レビューなし
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GoldMarket
300 USD/月
1 502%
0
0
USD
206K
USD
57
100%
44 237
58%
96%
1.18
5.11
USD
58%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください