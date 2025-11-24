- 成長
トレード:
44 237
利益トレード:
25 753 (58.21%)
損失トレード:
18 484 (41.78%)
ベストトレード:
12 084.00 USD
最悪のトレード:
-17 640.00 USD
総利益:
1 419 302.81 USD (13 261 033 pips)
総損失:
-1 193 345.94 USD (14 070 025 pips)
最大連続の勝ち:
19 (87.66 USD)
最大連続利益:
19 853.12 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.46%
最大入金額:
27.81%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
552
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
7.74
長いトレード:
21 131 (47.77%)
短いトレード:
23 106 (52.23%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
5.11 USD
平均利益:
55.11 USD
平均損失:
-64.56 USD
最大連続の負け:
13 (-11 005.64 USD)
最大連続損失:
-19 964.00 USD (3)
月間成長:
7.66%
年間予想:
92.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 096.35 USD
最大の:
29 188.99 USD (10.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.58% (25 716.89 USD)
エクイティによる:
57.77% (123 191.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44237
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|226K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-807K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12 084.00 USD
最悪のトレード: -17 640 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +87.66 USD
最大連続損失: -11 005.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AnzoCapital-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
GoldMarket：
4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？
这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。
它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；
小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。
让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。
跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
300 USD/月
1 502%
0
0
USD
USD
206K
USD
USD
57
100%
44 237
58%
96%
1.18
5.11
USD
USD
58%
1:500