トレード:
212
利益トレード:
155 (73.11%)
損失トレード:
57 (26.89%)
ベストトレード:
160.02 USD
最悪のトレード:
-96.65 USD
総利益:
3 080.01 USD (98 723 pips)
総損失:
-923.17 USD (38 156 pips)
最大連続の勝ち:
13 (151.61 USD)
最大連続利益:
365.44 USD (9)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
76.75%
最大入金額:
15.69%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
12.67
長いトレード:
192 (90.57%)
短いトレード:
20 (9.43%)
プロフィットファクター:
3.34
期待されたペイオフ:
10.17 USD
平均利益:
19.87 USD
平均損失:
-16.20 USD
最大連続の負け:
5 (-82.90 USD)
最大連続損失:
-169.70 USD (3)
月間成長:
43.68%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.54 USD
最大の:
170.25 USD (3.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.43% (170.05 USD)
エクイティによる:
11.52% (544.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|18
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|170
|AUDCAD
|29
|USDJPY
|-51
|AUDUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDCAD
|1.1K
|USDJPY
|-143
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +160.02 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +151.61 USD
最大連続損失: -82.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 82
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Darwinex-Live
|0.93 × 314
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.43 × 14
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 227
|
Tickmill-Live
|2.17 × 18255
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.28 × 1090
