- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
320
利益トレード:
228 (71.25%)
損失トレード:
92 (28.75%)
ベストトレード:
7.10 EUR
最悪のトレード:
-27.74 EUR
総利益:
204.38 EUR (560 017 pips)
総損失:
-373.95 EUR (25 219 pips)
最大連続の勝ち:
17 (11.41 EUR)
最大連続利益:
11.70 EUR (12)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
199.78%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
191 (59.69%)
短いトレード:
129 (40.31%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-0.53 EUR
平均利益:
0.90 EUR
平均損失:
-4.06 EUR
最大連続の負け:
11 (-85.07 EUR)
最大連続損失:
-85.07 EUR (11)
月間成長:
-24.46%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
170.72 EUR
最大の:
250.33 EUR (65.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.14% (250.33 EUR)
エクイティによる:
26.54% (176.92 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|AUDUSD
|68
|USDCAD
|50
|GBPUSD
|42
|NZDUSD
|29
|USDCHF
|20
|USDJPY
|18
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-62
|AUDUSD
|-3
|USDCAD
|-1
|GBPUSD
|23
|NZDUSD
|-45
|USDCHF
|-14
|USDJPY
|-7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-3.8K
|AUDUSD
|-42
|USDCAD
|826
|GBPUSD
|1.5K
|NZDUSD
|-2.5K
|USDCHF
|-550
|USDJPY
|131
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.10 EUR
最悪のトレード: -28 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +11.41 EUR
最大連続損失: -85.07 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 19
|
TickmillUK-Live
|0.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.32 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|5.33 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|5.50 × 2
|
Tickmill-Live
|12.00 × 2
Copy Signals MT5
It is intended for various copying of currency exchanges, such as:
Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Minimum Lots: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Deposit: €/$500
Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN
Thank you for choosing Copy Signals MT5
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-24%
0
0
USD
USD
505
EUR
EUR
4
82%
320
71%
100%
0.54
-0.53
EUR
EUR
36%
1:20