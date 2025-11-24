- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 457
利益トレード:
1 864 (75.86%)
損失トレード:
593 (24.14%)
ベストトレード:
34 943.04 USD
最悪のトレード:
-18 251.23 USD
総利益:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
総損失:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
最大連続の勝ち:
34 (2 177.62 USD)
最大連続利益:
69 822.43 USD (13)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.78%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
180
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
1 214 (49.41%)
短いトレード:
1 243 (50.59%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
6.46 USD
平均利益:
178.35 USD
平均損失:
-533.83 USD
最大連続の負け:
16 (-32 562.08 USD)
最大連続損失:
-61 764.30 USD (15)
月間成長:
-47.82%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 717.52 USD
最大の:
152 284.58 USD (34.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.96% (152 284.58 USD)
エクイティによる:
97.68% (187 873.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2185
|EURNZD
|28
|EURAUD
|28
|EURJPY
|24
|AUDJPY
|22
|HK50ft
|21
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|USDCHF
|16
|USDCAD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-11K
|EURNZD
|2.6K
|EURAUD
|3.6K
|EURJPY
|2.5K
|AUDJPY
|2.3K
|HK50ft
|167
|CADJPY
|2.1K
|NZDJPY
|866
|EURCAD
|2.4K
|USDCHF
|481
|USDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|962
|AUDNZD
|743
|NZDCAD
|968
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|NZDUSD
|530
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|948
|EURCHF
|180
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-668K
|EURNZD
|475
|EURAUD
|2.8K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|3.2K
|HK50ft
|32K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|USDCAD
|2.3K
|AUDCHF
|854
|AUDNZD
|624
|NZDCAD
|1.5K
|NZDCHF
|627
|CADCHF
|1.4K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCHF
|-203
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
ベストトレード: +34 943.04 USD
最悪のトレード: -18 251 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +2 177.62 USD
最大連続損失: -32 562.08 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
レビューなし