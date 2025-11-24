シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Golden Trader
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 457
利益トレード:
1 864 (75.86%)
損失トレード:
593 (24.14%)
ベストトレード:
34 943.04 USD
最悪のトレード:
-18 251.23 USD
総利益:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
総損失:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
最大連続の勝ち:
34 (2 177.62 USD)
最大連続利益:
69 822.43 USD (13)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.78%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
180
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.10
長いトレード:
1 214 (49.41%)
短いトレード:
1 243 (50.59%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
6.46 USD
平均利益:
178.35 USD
平均損失:
-533.83 USD
最大連続の負け:
16 (-32 562.08 USD)
最大連続損失:
-61 764.30 USD (15)
月間成長:
-47.82%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
79%
残高によるドローダウン:
絶対:
7 717.52 USD
最大の:
152 284.58 USD (34.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
75.96% (152 284.58 USD)
エクイティによる:
97.68% (187 873.93 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2185
EURNZD 28
EURAUD 28
EURJPY 24
AUDJPY 22
HK50ft 21
CADJPY 19
NZDJPY 18
EURCAD 16
USDCHF 16
USDCAD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 9
NZDCAD 9
NZDCHF 8
CADCHF 8
NZDUSD 8
AUDCAD 7
AUDUSD 5
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -11K
EURNZD 2.6K
EURAUD 3.6K
EURJPY 2.5K
AUDJPY 2.3K
HK50ft 167
CADJPY 2.1K
NZDJPY 866
EURCAD 2.4K
USDCHF 481
USDCAD 1.3K
AUDCHF 962
AUDNZD 743
NZDCAD 968
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
NZDUSD 530
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 948
EURCHF 180
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -668K
EURNZD 475
EURAUD 2.8K
EURJPY 2K
AUDJPY 3.2K
HK50ft 32K
CADJPY 1.7K
NZDJPY -3K
EURCAD 3.8K
USDCHF -1.7K
USDCAD 2.3K
AUDCHF 854
AUDNZD 624
NZDCAD 1.5K
NZDCHF 627
CADCHF 1.4K
NZDUSD -1.9K
AUDCAD 3.2K
AUDUSD 1.8K
EURCHF -203
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34 943.04 USD
最悪のトレード: -18 251 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +2 177.62 USD
最大連続損失: -32 562.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"UltimaMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録