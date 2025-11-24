- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
188
利益トレード:
105 (55.85%)
損失トレード:
83 (44.15%)
ベストトレード:
28.68 USD
最悪のトレード:
-110.91 USD
総利益:
751.22 USD (728 519 pips)
総損失:
-974.39 USD (950 661 pips)
最大連続の勝ち:
7 (58.94 USD)
最大連続利益:
58.94 USD (7)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
30.63%
最大入金額:
71.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.46
長いトレード:
72 (38.30%)
短いトレード:
116 (61.70%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-1.19 USD
平均利益:
7.15 USD
平均損失:
-11.74 USD
最大連続の負け:
8 (-486.30 USD)
最大連続損失:
-486.30 USD (8)
月間成長:
-35.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
241.97 USD
最大の:
486.30 USD (109.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.61% (486.30 USD)
エクイティによる:
62.78% (451.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-222K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-23%
0
0
USD
USD
219
USD
USD
6
0%
188
55%
31%
0.77
-1.19
USD
USD
68%
1:200