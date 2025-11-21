シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA WS
Teerathad Booranawisedkul

EA WS

Teerathad Booranawisedkul
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
Exness-Real16
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
44 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.19 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
38.82 USD (2 074 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
44 (38.82 USD)
最大連続利益:
38.82 USD (44)
シャープレシオ:
1.26
取引アクティビティ:
24.75%
最大入金額:
7.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
23 (52.27%)
短いトレード:
21 (47.73%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
0.88 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
11.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.16% (19.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDm 20
USDJPYm 10
AUDUSDm 7
EURUSDm 6
NZDUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDm 16
USDJPYm 13
AUDUSDm 6
EURUSDm 3
NZDUSDm 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDm 887
USDJPYm 778
AUDUSDm 233
EURUSDm 162
NZDUSDm 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.19 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +38.82 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.18 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
