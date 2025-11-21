- 成長
トレード:
44
利益トレード:
44 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.19 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
38.82 USD (2 074 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
44 (38.82 USD)
最大連続利益:
38.82 USD (44)
シャープレシオ:
1.26
取引アクティビティ:
24.75%
最大入金額:
7.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
23 (52.27%)
短いトレード:
21 (47.73%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.88 USD
平均利益:
0.88 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
11.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
6.16% (19.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|20
|USDJPYm
|10
|AUDUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|NZDUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm
|16
|USDJPYm
|13
|AUDUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|NZDUSDm
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm
|887
|USDJPYm
|778
|AUDUSDm
|233
|EURUSDm
|162
|NZDUSDm
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.19 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 44
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +38.82 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
13%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
5
100%
44
100%
25%
n/a
0.88
USD
USD
6%
1:500