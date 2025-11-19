シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Don McDuck
Il'dar Mingachev

Don McDuck

Il'dar Mingachev
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
28 (57.14%)
損失トレード:
21 (42.86%)
ベストトレード:
4.20 USD
最悪のトレード:
-17.02 USD
総利益:
49.01 USD (4 533 pips)
総損失:
-114.88 USD (9 501 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.40 USD)
最大連続利益:
18.40 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
94.74%
最大入金額:
122.20%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
22 (44.90%)
短いトレード:
27 (55.10%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-1.34 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-5.47 USD
最大連続の負け:
6 (-37.14 USD)
最大連続損失:
-37.14 USD (6)
月間成長:
-50.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
69.46 USD
最大の:
69.46 USD (104.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.39% (69.46 USD)
エクイティによる:
27.11% (20.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDrfd 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDrfd -66
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDrfd -5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.20 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +18.40 USD
最大連続損失: -37.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Торговля по тренду с использованием локов
レビューなし
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 13:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
Share of trading days is too low
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 05:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 05:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Don McDuck
30 USD/月
-67%
0
0
USD
37
USD
6
0%
49
57%
95%
0.42
-1.34
USD
70%
1:40
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください