トレード:
49
利益トレード:
28 (57.14%)
損失トレード:
21 (42.86%)
ベストトレード:
4.20 USD
最悪のトレード:
-17.02 USD
総利益:
49.01 USD (4 533 pips)
総損失:
-114.88 USD (9 501 pips)
最大連続の勝ち:
9 (18.40 USD)
最大連続利益:
18.40 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
94.74%
最大入金額:
122.20%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
22 (44.90%)
短いトレード:
27 (55.10%)
プロフィットファクター:
0.43
期待されたペイオフ:
-1.34 USD
平均利益:
1.75 USD
平均損失:
-5.47 USD
最大連続の負け:
6 (-37.14 USD)
最大連続損失:
-37.14 USD (6)
月間成長:
-50.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
69.46 USD
最大の:
69.46 USD (104.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
70.39% (69.46 USD)
エクイティによる:
27.11% (20.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDrfd
|-66
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDrfd
|-5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.20 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +18.40 USD
最大連続損失: -37.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Торговля по тренду с использованием локов
レビューなし
