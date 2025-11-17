シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Relive Trader
SAPA TAUFIK

Relive Trader

SAPA TAUFIK
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
RockWest-Server
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
17 (50.00%)
損失トレード:
17 (50.00%)
ベストトレード:
58.72 USD
最悪のトレード:
-50.93 USD
総利益:
330.00 USD (33 127 pips)
総損失:
-501.56 USD (50 408 pips)
最大連続の勝ち:
3 (80.99 USD)
最大連続利益:
80.99 USD (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
75.65%
最大入金額:
5.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
21 (61.76%)
短いトレード:
13 (38.24%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-5.05 USD
平均利益:
19.41 USD
平均損失:
-29.50 USD
最大連続の負け:
4 (-194.52 USD)
最大連続損失:
-194.52 USD (4)
月間成長:
-22.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
171.56 USD
最大の:
324.08 USD (28.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.13% (324.08 USD)
エクイティによる:
4.87% (45.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s -172
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s -17K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +58.72 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +80.99 USD
最大連続損失: -194.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RockWest-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Relive Trader

    • Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
    • Stoploss Always Available
    • Single Trade Entry, Fix Lot
    • Risk Reward 1:2
    • Scalping, Swing And Intraday
    • On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
    • Trade on Asia, Euro & Us session
    • Filtered On News

All Question PM, Please Patience For Reply

Regards

Sapa








レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 06:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 03:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 21:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 22:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 14:44
Share of trading days is too low
2025.11.18 14:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.18 03:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 03:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 20:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 20:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 20:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
