トレード:
34
利益トレード:
17 (50.00%)
損失トレード:
17 (50.00%)
ベストトレード:
58.72 USD
最悪のトレード:
-50.93 USD
総利益:
330.00 USD (33 127 pips)
総損失:
-501.56 USD (50 408 pips)
最大連続の勝ち:
3 (80.99 USD)
最大連続利益:
80.99 USD (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
75.65%
最大入金額:
5.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
-0.53
長いトレード:
21 (61.76%)
短いトレード:
13 (38.24%)
プロフィットファクター:
0.66
期待されたペイオフ:
-5.05 USD
平均利益:
19.41 USD
平均損失:
-29.50 USD
最大連続の負け:
4 (-194.52 USD)
最大連続損失:
-194.52 USD (4)
月間成長:
-22.97%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
171.56 USD
最大の:
324.08 USD (28.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.13% (324.08 USD)
エクイティによる:
4.87% (45.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-172
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|-17K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.72 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +80.99 USD
最大連続損失: -194.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RockWest-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Relive Trader
- Bot Relive Trader EA In XAUUSD / Gold
- Stoploss Always Available
- Single Trade Entry, Fix Lot
- Risk Reward 1:2
- Scalping, Swing And Intraday
- On Friday, trade close, Before 2-4 Hour
- Trade on Asia, Euro & Us session
- Filtered On News
All Question PM, Please Patience For Reply
Regards
Sapa
レビューなし
