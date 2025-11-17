- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
747
利益トレード:
365 (48.86%)
損失トレード:
382 (51.14%)
ベストトレード:
1 043.50 USD
最悪のトレード:
-662.50 USD
総利益:
23 278.09 USD (804 962 pips)
総損失:
-19 187.85 USD (442 373 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 598.23 USD)
最大連続利益:
1 598.23 USD (25)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
78.75%
最大入金額:
152.14%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
116
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
681 (91.16%)
短いトレード:
66 (8.84%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
5.48 USD
平均利益:
63.78 USD
平均損失:
-50.23 USD
最大連続の負け:
19 (-458.48 USD)
最大連続損失:
-1 255.74 USD (14)
月間成長:
-70.63%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
626.75 USD
最大の:
2 983.34 USD (88.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.36% (2 982.76 USD)
エクイティによる:
59.18% (679.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|668
|GBPCAD
|55
|XAGUSD
|22
|GBPAUD
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.5K
|GBPCAD
|149
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|43
|USDCHF
|-58
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|285K
|GBPCAD
|1.9K
|XAGUSD
|76K
|GBPAUD
|75
|USDCHF
|-40
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 043.50 USD
最悪のトレード: -663 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 598.23 USD
最大連続損失: -458.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 19
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3620
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 472
|
ICMarketsAU-Live
|1.33 × 246
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
itexsys-Platform
|2.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|2.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
100 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
TRADING IS OBJECTIVE, THEY ARE JUST NUMBERS, IT IS ONLY UP & DOWN, PROFIT & LOSSES.
It started from a dream, to ambition, and now a reality. Copy my trades and my success is your success.
I recommend to use a broker with a very tight Spreads like IC Markets. You can check them out and see for yourself for their very low spreads and some starts from 0.
A minimum of USD$600 trading balance so that it can cover for drawdowns.
Leverage of 1:500
1. BE REALISTIC.
2. BE LOGICAL.
3. DON'T BE EMOTIONAL.
- Trading has a risk, business has a risk, work has a risk, and the moment you were born is already a risk.
- This is not a guaranteed way to be rich, because nothing is guaranteed in life.
- Your profits will also depend from your capital.
- Trade only what you can afford to lose.
MAY THE POINTS BE IN OUR FAVOR!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-60%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
10
72%
747
48%
79%
1.21
5.48
USD
USD
99%
1:500