Mark Anthony Jimenez

Stallion

Mark Anthony Jimenez
レビュー0件
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -60%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
747
利益トレード:
365 (48.86%)
損失トレード:
382 (51.14%)
ベストトレード:
1 043.50 USD
最悪のトレード:
-662.50 USD
総利益:
23 278.09 USD (804 962 pips)
総損失:
-19 187.85 USD (442 373 pips)
最大連続の勝ち:
25 (1 598.23 USD)
最大連続利益:
1 598.23 USD (25)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
78.75%
最大入金額:
152.14%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
116
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.37
長いトレード:
681 (91.16%)
短いトレード:
66 (8.84%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
5.48 USD
平均利益:
63.78 USD
平均損失:
-50.23 USD
最大連続の負け:
19 (-458.48 USD)
最大連続損失:
-1 255.74 USD (14)
月間成長:
-70.63%
アルゴリズム取引:
72%
残高によるドローダウン:
絶対:
626.75 USD
最大の:
2 983.34 USD (88.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.36% (2 982.76 USD)
エクイティによる:
59.18% (679.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 668
GBPCAD 55
XAGUSD 22
GBPAUD 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.5K
GBPCAD 149
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 43
USDCHF -58
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 285K
GBPCAD 1.9K
XAGUSD 76K
GBPAUD 75
USDCHF -40
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 043.50 USD
最悪のトレード: -663 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +1 598.23 USD
最大連続損失: -458.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Neomarkets-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 13
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 19
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3620
Exness-MT5Real8
1.29 × 472
ICMarketsAU-Live
1.33 × 246
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
itexsys-Platform
2.00 × 1
StriforLtd-Live
2.00 × 1
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
TRADING IS OBJECTIVE, THEY ARE JUST NUMBERS, IT IS ONLY UP & DOWN, PROFIT & LOSSES.

It started from a dream, to ambition, and now a reality. Copy my trades and my success is your success. 

I recommend to use a broker with a very tight Spreads like IC Markets. You can check them out and see for yourself for their very low spreads and some starts from 0.

A minimum of USD$600 trading balance so that it can cover for drawdowns.

Leverage of 1:500 

1. BE REALISTIC.

2. BE LOGICAL.

3. DON'T BE EMOTIONAL.

  • Trading has a risk, business has a risk, work has a risk, and the moment you were born is already a risk. 
  • This is not a guaranteed way to be rich, because nothing is guaranteed in life.
  • Your profits will also depend from your capital.
  • Trade only what you can afford to lose.

MAY THE POINTS BE IN OUR FAVOR!


    レビューなし
    2026.01.12 18:05
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.12 17:03
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.12 16:03
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.09 19:41
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.09 18:41
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.09 17:39
    Too frequent deals may negatively impact copying results
    2026.01.08 12:21
    High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 10:11
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 09:11
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 08:08
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 07:08
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.01.08 06:08
    High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
    2025.12.26 04:02
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.12.26 03:02
    Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
    2025.12.15 12:00
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.12.15 10:57
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.12.12 13:32
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
    2025.12.09 17:10
    Share of days for 80% of growth is too low
    2025.12.09 10:53
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2025.12.09 10:53
    80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
    MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

    シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

    プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください