- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 046
利益トレード:
1 742 (85.14%)
損失トレード:
304 (14.86%)
ベストトレード:
15.35 USD
最悪のトレード:
-62.56 USD
総利益:
4 191.43 USD (356 400 pips)
総損失:
-2 350.18 USD (232 249 pips)
最大連続の勝ち:
38 (120.37 USD)
最大連続利益:
120.37 USD (38)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
45.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
132
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.96
長いトレード:
1 122 (54.84%)
短いトレード:
924 (45.16%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
2.41 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
6 (-33.58 USD)
最大連続損失:
-70.45 USD (3)
月間成長:
34.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
115.37 USD (6.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.16% (34.14 USD)
エクイティによる:
39.50% (422.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|434
|EURAUD
|370
|GBPCAD
|253
|GBPUSD
|236
|EURCAD
|132
|EURUSD
|114
|USDCAD
|96
|GBPCHF
|92
|USDCHF
|66
|AUDCAD
|62
|AUDUSD
|62
|AUDCHF
|62
|EURGBP
|38
|EURCHF
|29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD
|453
|EURAUD
|276
|GBPCAD
|249
|GBPUSD
|374
|EURCAD
|151
|EURUSD
|144
|USDCAD
|-19
|GBPCHF
|-15
|USDCHF
|18
|AUDCAD
|70
|AUDUSD
|48
|AUDCHF
|64
|EURGBP
|6
|EURCHF
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD
|28K
|EURAUD
|24K
|GBPCAD
|14K
|GBPUSD
|11K
|EURCAD
|18K
|EURUSD
|10K
|USDCAD
|-2.6K
|GBPCHF
|-1.1K
|USDCHF
|1.5K
|AUDCAD
|9.7K
|AUDUSD
|4.8K
|AUDCHF
|5.1K
|EURGBP
|421
|EURCHF
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.35 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +120.37 USD
最大連続損失: -33.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.42 × 12
|
Exness-Real16
|0.72 × 18
|
Exness-Real4
|0.99 × 136
|
FBS-Real-13
|6.26 × 1171
