シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 379%
Exness-Real29
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 046
利益トレード:
1 742 (85.14%)
損失トレード:
304 (14.86%)
ベストトレード:
15.35 USD
最悪のトレード:
-62.56 USD
総利益:
4 191.43 USD (356 400 pips)
総損失:
-2 350.18 USD (232 249 pips)
最大連続の勝ち:
38 (120.37 USD)
最大連続利益:
120.37 USD (38)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
45.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
132
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
15.96
長いトレード:
1 122 (54.84%)
短いトレード:
924 (45.16%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
2.41 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
6 (-33.58 USD)
最大連続損失:
-70.45 USD (3)
月間成長:
34.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
115.37 USD (6.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.16% (34.14 USD)
エクイティによる:
39.50% (422.92 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 434
EURAUD 370
GBPCAD 253
GBPUSD 236
EURCAD 132
EURUSD 114
USDCAD 96
GBPCHF 92
USDCHF 66
AUDCAD 62
AUDUSD 62
AUDCHF 62
EURGBP 38
EURCHF 29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 453
EURAUD 276
GBPCAD 249
GBPUSD 374
EURCAD 151
EURUSD 144
USDCAD -19
GBPCHF -15
USDCHF 18
AUDCAD 70
AUDUSD 48
AUDCHF 64
EURGBP 6
EURCHF 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD 28K
EURAUD 24K
GBPCAD 14K
GBPUSD 11K
EURCAD 18K
EURUSD 10K
USDCAD -2.6K
GBPCHF -1.1K
USDCHF 1.5K
AUDCAD 9.7K
AUDUSD 4.8K
AUDCHF 5.1K
EURGBP 421
EURCHF 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.35 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 38
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +120.37 USD
最大連続損失: -33.58 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 02:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
No swaps are charged on the signal account
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録