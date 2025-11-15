- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
208
利益トレード:
190 (91.34%)
損失トレード:
18 (8.65%)
ベストトレード:
19.30 USD
最悪のトレード:
-22.91 USD
総利益:
502.26 USD (42 115 pips)
総損失:
-320.72 USD (31 053 pips)
最大連続の勝ち:
33 (91.55 USD)
最大連続利益:
91.55 USD (33)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
8.40%
最大入金額:
4.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
4.17
長いトレード:
83 (39.90%)
短いトレード:
125 (60.10%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
2.64 USD
平均損失:
-17.82 USD
最大連続の負け:
1 (-22.91 USD)
最大連続損失:
-22.91 USD (1)
月間成長:
-0.90%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
43.50 USD (3.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.14% (41.39 USD)
エクイティによる:
4.54% (44.52 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.30 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +91.55 USD
最大連続損失: -22.91 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
TRADE GOLD with Fix SL and use TP ....
レビューなし
