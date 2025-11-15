- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
19 (42.22%)
損失トレード:
26 (57.78%)
ベストトレード:
7.84 USD
最悪のトレード:
-6.82 USD
総利益:
86.04 USD (41 879 pips)
総損失:
-95.13 USD (22 608 pips)
最大連続の勝ち:
7 (29.88 USD)
最大連続利益:
29.88 USD (7)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
8.65%
最大入金額:
16.06%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
33 (73.33%)
短いトレード:
12 (26.67%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.20 USD
平均利益:
4.53 USD
平均損失:
-3.66 USD
最大連続の負け:
4 (-13.58 USD)
最大連続損失:
-17.25 USD (3)
月間成長:
-7.48%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.01 USD
最大の:
33.37 USD (13.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.21% (33.37 USD)
エクイティによる:
2.29% (5.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500Cash
|7
|GER40Cash
|5
|GOLDmicro
|4
|CADJPYmicro
|4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|3
|EU50Cash
|3
|EURJPYmicro
|3
|NETH25Cash
|2
|HK50Cash
|2
|UK100Cash
|2
|USDJPYmicro
|2
|SPAIN35Cash
|1
|GBPJPYmicro
|1
|CHFJPYmicro
|1
|US100Cash
|1
|SILVERmicro
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500Cash
|-16
|GER40Cash
|15
|GOLDmicro
|-5
|CADJPYmicro
|-4
|FRA40Cash
|3
|SWI20Cash
|15
|EU50Cash
|17
|EURJPYmicro
|5
|NETH25Cash
|5
|HK50Cash
|-8
|UK100Cash
|-6
|USDJPYmicro
|-8
|SPAIN35Cash
|-4
|GBPJPYmicro
|-5
|CHFJPYmicro
|-6
|US100Cash
|-5
|SILVERmicro
|-3
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500Cash
|-2.1K
|GER40Cash
|13K
|GOLDmicro
|-4.8K
|CADJPYmicro
|14
|FRA40Cash
|5.9K
|SWI20Cash
|7.6K
|EU50Cash
|5K
|EURJPYmicro
|228
|NETH25Cash
|278
|HK50Cash
|-92
|UK100Cash
|-3.1K
|USDJPYmicro
|-176
|SPAIN35Cash
|-17
|GBPJPYmicro
|-191
|CHFJPYmicro
|-74
|US100Cash
|-1.7K
|SILVERmicro
|-126
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.84 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +29.88 USD
最大連続損失: -13.58 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
6
100%
45
42%
9%
0.90
-0.20
USD
USD
13%
1:500