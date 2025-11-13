- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
141
利益トレード:
134 (95.03%)
損失トレード:
7 (4.96%)
ベストトレード:
19.98 USD
最悪のトレード:
-11.85 USD
総利益:
41.97 USD (12 419 pips)
総損失:
-26.78 USD (15 389 pips)
最大連続の勝ち:
66 (9.52 USD)
最大連続利益:
21.64 USD (26)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
5.34%
最大入金額:
19.72%
最近のトレード:
24 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
92 (65.25%)
短いトレード:
49 (34.75%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
0.11 USD
平均利益:
0.31 USD
平均損失:
-3.83 USD
最大連続の負け:
2 (-19.03 USD)
最大連続損失:
-19.03 USD (2)
月間成長:
15.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
19.03 USD (21.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.91% (19.03 USD)
エクイティによる:
14.53% (9.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30m
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30m
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30m
|-3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.98 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.52 USD
最大連続損失: -19.03 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
