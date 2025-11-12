シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Halion UNLOCKED
Maciej Jozef Wujciow

Halion UNLOCKED

Maciej Jozef Wujciow
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 191%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
56
利益トレード:
53 (94.64%)
損失トレード:
3 (5.36%)
ベストトレード:
1 079.49 EUR
最悪のトレード:
-145.80 EUR
総利益:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
総損失:
-414.91 EUR (15 536 pips)
最大連続の勝ち:
53 (18 563.83 EUR)
最大連続利益:
18 563.83 EUR (53)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
36.05%
最大入金額:
8.78%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
46.11
長いトレード:
40 (71.43%)
短いトレード:
16 (28.57%)
プロフィットファクター:
44.74
期待されたペイオフ:
324.09 EUR
平均利益:
350.26 EUR
平均損失:
-138.30 EUR
最大連続の負け:
3 (-393.15 EUR)
最大連続損失:
-393.15 EUR (3)
月間成長:
427.78%
年間予想:
5 190.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
393.59 EUR
最大の:
393.59 EUR (39.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.36% (393.59 EUR)
エクイティによる:
37.15% (3 398.90 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 205K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 079.49 EUR
最悪のトレード: -146 EUR
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +18 563.83 EUR
最大連続損失: -393.15 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
EA Logic: Aggressive

Risk Level: Extreme


レビューなし
2025.12.08 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 03:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 10:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.12 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください