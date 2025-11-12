- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
56
利益トレード:
53 (94.64%)
損失トレード:
3 (5.36%)
ベストトレード:
1 079.49 EUR
最悪のトレード:
-145.80 EUR
総利益:
18 563.83 EUR (220 072 pips)
総損失:
-414.91 EUR (15 536 pips)
最大連続の勝ち:
53 (18 563.83 EUR)
最大連続利益:
18 563.83 EUR (53)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
36.05%
最大入金額:
8.78%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
46.11
長いトレード:
40 (71.43%)
短いトレード:
16 (28.57%)
プロフィットファクター:
44.74
期待されたペイオフ:
324.09 EUR
平均利益:
350.26 EUR
平均損失:
-138.30 EUR
最大連続の負け:
3 (-393.15 EUR)
最大連続損失:
-393.15 EUR (3)
月間成長:
427.78%
年間予想:
5 190.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
393.59 EUR
最大の:
393.59 EUR (39.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
39.36% (393.59 EUR)
エクイティによる:
37.15% (3 398.90 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|205K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 079.49 EUR
最悪のトレード: -146 EUR
最大連続の勝ち: 53
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +18 563.83 EUR
最大連続損失: -393.15 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
EA Logic: Aggressive
Risk Level: Extreme
レビューなし
