トレード:
27
利益トレード:
22 (81.48%)
損失トレード:
5 (18.52%)
ベストトレード:
2.86 USD
最悪のトレード:
-6.18 USD
総利益:
24.84 USD (3 095 pips)
総損失:
-14.71 USD (1 804 pips)
最大連続の勝ち:
9 (10.36 USD)
最大連続利益:
10.36 USD (9)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
48.16%
最大入金額:
25.15%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
4 (14.81%)
短いトレード:
23 (85.19%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.13 USD
平均損失:
-2.94 USD
最大連続の負け:
1 (-6.18 USD)
最大連続損失:
-6.18 USD (1)
月間成長:
43.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.53 USD (34.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.83% (8.53 USD)
エクイティによる:
32.67% (5.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|5
|EURUSD
|1
|AUDCAD
|0
|GBPCAD
|-2
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|0
|USDCAD
|0
|GBPUSD
|2
|NZDJPY
|1
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|662
|EURUSD
|100
|AUDCAD
|11
|GBPCAD
|-326
|EURAUD
|-79
|AUDUSD
|33
|USDCAD
|11
|GBPUSD
|192
|NZDJPY
|164
|CADJPY
|442
|NZDUSD
|81
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.86 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.36 USD
最大連続損失: -6.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 22
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 36
|
ICMarketsSC-Live32
|0.01 × 152
|
ICMarketsEU-Live28
|0.02 × 89
|
ICMarketsSC-Live20
|0.04 × 294
|
AxioryAsia-06Live
|0.21 × 112
|
ICMarketsSC-Live23
|0.44 × 32
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|0.63 × 8
|
RoboForex-Pro-5
|1.34 × 56
|
Exness-Real16
|2.24 × 242
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
FBS-Real-1
|2.92 × 300
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
|
Weltrade-Live
|17.38 × 39
|
GCIFinancial-Live
|21.68 × 37
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
88%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
9
0%
27
81%
48%
1.68
0.38
USD
USD
35%
1:500