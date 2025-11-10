- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
19 (51.35%)
損失トレード:
18 (48.65%)
ベストトレード:
50.21 USD
最悪のトレード:
-51.92 USD
総利益:
345.53 USD (34 855 pips)
総損失:
-413.85 USD (41 078 pips)
最大連続の勝ち:
4 (95.26 USD)
最大連続利益:
95.26 USD (4)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
28.21%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
25 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
18 (48.65%)
短いトレード:
19 (51.35%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-1.85 USD
平均利益:
18.19 USD
平均損失:
-22.99 USD
最大連続の負け:
5 (-131.94 USD)
最大連続損失:
-131.94 USD (5)
月間成長:
-26.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
68.32 USD
最大の:
165.38 USD (31.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.38% (165.38 USD)
エクイティによる:
13.27% (67.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-68
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.21 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +95.26 USD
最大連続損失: -131.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
