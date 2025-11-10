シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AMANHECER DOURADO
Salomao Hack

AMANHECER DOURADO

Salomao Hack
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -16%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
19 (51.35%)
損失トレード:
18 (48.65%)
ベストトレード:
50.21 USD
最悪のトレード:
-51.92 USD
総利益:
345.53 USD (34 855 pips)
総損失:
-413.85 USD (41 078 pips)
最大連続の勝ち:
4 (95.26 USD)
最大連続利益:
95.26 USD (4)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
28.21%
最大入金額:
4.47%
最近のトレード:
25 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.41
長いトレード:
18 (48.65%)
短いトレード:
19 (51.35%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-1.85 USD
平均利益:
18.19 USD
平均損失:
-22.99 USD
最大連続の負け:
5 (-131.94 USD)
最大連続損失:
-131.94 USD (5)
月間成長:
-26.04%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
68.32 USD
最大の:
165.38 USD (31.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.38% (165.38 USD)
エクイティによる:
13.27% (67.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -68
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -6.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +50.21 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +95.26 USD
最大連続損失: -131.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
4 より多く...
suport: 

https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh

レビューなし
2025.12.09 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
