- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
108
利益トレード:
52 (48.14%)
損失トレード:
56 (51.85%)
ベストトレード:
19.26 USD
最悪のトレード:
-16.02 USD
総利益:
84.47 USD (9 300 pips)
総損失:
-160.78 USD (15 883 pips)
最大連続の勝ち:
5 (34.72 USD)
最大連続利益:
34.72 USD (5)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
1.59%
最大入金額:
12.14%
最近のトレード:
20 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
80 (74.07%)
短いトレード:
28 (25.93%)
プロフィットファクター:
0.53
期待されたペイオフ:
-0.71 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-2.87 USD
最大連続の負け:
7 (-64.07 USD)
最大連続損失:
-64.07 USD (7)
月間成長:
-24.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.16 USD
最大の:
133.88 USD (29.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.31% (133.88 USD)
エクイティによる:
13.93% (53.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.26 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +34.72 USD
最大連続損失: -64.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
suport:
https://t.me/+h7QC1XTpTH82YTlh
