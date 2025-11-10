- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
70
利益トレード:
61 (87.14%)
損失トレード:
9 (12.86%)
ベストトレード:
68.16 USD
最悪のトレード:
-62.53 USD
総利益:
516.84 USD (358 928 pips)
総損失:
-108.57 USD (68 999 pips)
最大連続の勝ち:
16 (141.67 USD)
最大連続利益:
141.82 USD (6)
シャープレシオ:
0.66
取引アクティビティ:
33.29%
最大入金額:
12.41%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.53
長いトレード:
58 (82.86%)
短いトレード:
12 (17.14%)
プロフィットファクター:
4.76
期待されたペイオフ:
5.83 USD
平均利益:
8.47 USD
平均損失:
-12.06 USD
最大連続の負け:
3 (-13.48 USD)
最大連続損失:
-62.53 USD (1)
月間成長:
106.83%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
62.53 USD (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.57% (62.53 USD)
エクイティによる:
35.37% (144.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|70
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|408
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|290K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
