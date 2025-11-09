シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Algo Z
Gui Gen Freddy Tay

Algo Z

Gui Gen Freddy Tay
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 119%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
22 (91.66%)
損失トレード:
2 (8.33%)
ベストトレード:
381.98 SGD
最悪のトレード:
-507.93 SGD
総利益:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
総損失:
-805.72 SGD (4 192 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 025.08 SGD)
最大連続利益:
1 348.22 SGD (6)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
5.44
長いトレード:
14 (58.33%)
短いトレード:
10 (41.67%)
プロフィットファクター:
4.44
期待されたペイオフ:
115.64 SGD
平均利益:
162.77 SGD
平均損失:
-402.86 SGD
最大連続の負け:
1 (-507.93 SGD)
最大連続損失:
-507.93 SGD (1)
月間成長:
68.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.24 SGD
最大の:
509.73 SGD (16.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.86% (509.02 SGD)
エクイティによる:
32.64% (661.02 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 6
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
GBPJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 1
USDJPY 1
AUDCHF 1
EURGBP 1
EURUSD 1
GBPAUD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 99
AUDUSD 249
GBPUSD 596
AUDJPY 129
GBPJPY 489
USDCAD 488
NZDJPY 40
USDJPY 81
AUDCHF 48
EURGBP 69
EURUSD -216
GBPAUD 108
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 829
AUDUSD 2.2K
GBPUSD 2.3K
AUDJPY 2.5K
GBPJPY 5K
USDCAD 3K
NZDJPY 1K
USDJPY 750
AUDCHF 489
EURGBP 499
EURUSD -2.5K
GBPAUD 742
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +381.98 SGD
最悪のトレード: -508 SGD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 025.08 SGD
最大連続損失: -507.93 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

DooGroup-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
VantageInternational-Live 13
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 156
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VTMarkets-Live
0.68 × 227
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.72 × 10138
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.86 × 916
141 より多く...
レビューなし
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 07:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 17:52
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 04:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 23:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.21 06:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.09 12:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.09 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.09 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください