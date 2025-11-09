- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
22 (91.66%)
損失トレード:
2 (8.33%)
ベストトレード:
381.98 SGD
最悪のトレード:
-507.93 SGD
総利益:
3 580.97 SGD (21 026 pips)
総損失:
-805.72 SGD (4 192 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 025.08 SGD)
最大連続利益:
1 348.22 SGD (6)
シャープレシオ:
0.69
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
5.44
長いトレード:
14 (58.33%)
短いトレード:
10 (41.67%)
プロフィットファクター:
4.44
期待されたペイオフ:
115.64 SGD
平均利益:
162.77 SGD
平均損失:
-402.86 SGD
最大連続の負け:
1 (-507.93 SGD)
最大連続損失:
-507.93 SGD (1)
月間成長:
68.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.24 SGD
最大の:
509.73 SGD (16.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.86% (509.02 SGD)
エクイティによる:
32.64% (661.02 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|1
|USDJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURGBP
|1
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|99
|AUDUSD
|249
|GBPUSD
|596
|AUDJPY
|129
|GBPJPY
|489
|USDCAD
|488
|NZDJPY
|40
|USDJPY
|81
|AUDCHF
|48
|EURGBP
|69
|EURUSD
|-216
|GBPAUD
|108
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|829
|AUDUSD
|2.2K
|GBPUSD
|2.3K
|AUDJPY
|2.5K
|GBPJPY
|5K
|USDCAD
|3K
|NZDJPY
|1K
|USDJPY
|750
|AUDCHF
|489
|EURGBP
|499
|EURUSD
|-2.5K
|GBPAUD
|742
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +381.98 SGD
最悪のトレード: -508 SGD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 025.08 SGD
最大連続損失: -507.93 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
VantageInternational-Live 13
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 156
|
FusionMarkets-Demo
|0.40 × 5
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 227
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 10138
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.86 × 916
