- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
56 (54.90%)
損失トレード:
46 (45.10%)
ベストトレード:
214.15 USD
最悪のトレード:
-174.70 USD
総利益:
2 105.30 USD (70 901 pips)
総損失:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
最大連続の勝ち:
12 (407.14 USD)
最大連続利益:
407.14 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
2.96%
最大入金額:
90.39%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
51 (50.00%)
短いトレード:
51 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.38 USD
平均利益:
37.59 USD
平均損失:
-48.82 USD
最大連続の負け:
11 (-612.07 USD)
最大連続損失:
-612.07 USD (11)
月間成長:
-71.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
427.58 USD
最大の:
612.07 USD (65.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.09% (612.07 USD)
エクイティによる:
31.56% (158.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-140
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +214.15 USD
最悪のトレード: -175 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +407.14 USD
最大連続損失: -612.07 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 5
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
Tickmill02-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Live
|0.37 × 209
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 119
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.59 × 81
|
ICMarketsSC-Live31
|1.00 × 4
|
Tickmill-Live09
|1.63 × 381
|
RoboForex-ProCent
|1.66 × 67
|
FusionMarkets-Live
|1.76 × 21
|
ICMarketsSC-Live12
|2.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN3
|2.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|2.26 × 27
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
