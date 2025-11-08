シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RelaxTrade
Indradi Kridiasto St

RelaxTrade

Indradi Kridiasto St
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -59%
OctaFX-Real9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
56 (54.90%)
損失トレード:
46 (45.10%)
ベストトレード:
214.15 USD
最悪のトレード:
-174.70 USD
総利益:
2 105.30 USD (70 901 pips)
総損失:
-2 245.66 USD (68 757 pips)
最大連続の勝ち:
12 (407.14 USD)
最大連続利益:
407.14 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
2.96%
最大入金額:
90.39%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
51 (50.00%)
短いトレード:
51 (50.00%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.38 USD
平均利益:
37.59 USD
平均損失:
-48.82 USD
最大連続の負け:
11 (-612.07 USD)
最大連続損失:
-612.07 USD (11)
月間成長:
-71.59%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
427.58 USD
最大の:
612.07 USD (65.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.09% (612.07 USD)
エクイティによる:
31.56% (158.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -140
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +214.15 USD
最悪のトレード: -175 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +407.14 USD
最大連続損失: -612.07 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 5
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
Tickmill02-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 18
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Axi-US03-Live
0.37 × 209
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 119
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.59 × 81
ICMarketsSC-Live31
1.00 × 4
Tickmill-Live09
1.63 × 381
RoboForex-ProCent
1.66 × 67
FusionMarkets-Live
1.76 × 21
ICMarketsSC-Live12
2.00 × 1
Alpari-Pro.ECN3
2.00 × 1
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Pepperstone-Edge03
2.26 × 27
16 より多く...
1 trade per day, 4 days a week if conditions are met. No heart pumping trade, just chill
レビューなし
2025.12.18 08:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 05:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 82% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 12:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.12 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of trading days is too low
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 10:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 10:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.08 18:06
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 2.78% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.08 18:06
80% of trades performed within 13 days. This comprises 1.64% of days out of the 791 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください