シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DAILY FOUR PERCENT
Fort Knox Global Inc.

DAILY FOUR PERCENT

Fort Knox Global Inc.
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  2000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 59%
FPMarketsLLC-Live4
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
780
利益トレード:
674 (86.41%)
損失トレード:
106 (13.59%)
ベストトレード:
56.94 USD
最悪のトレード:
-98.92 USD
総利益:
1 356.23 USD (28 602 pips)
総損失:
-1 054.63 USD (15 358 pips)
最大連続の勝ち:
55 (43.80 USD)
最大連続利益:
100.15 USD (45)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
76.45%
最大入金額:
108.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
336 (43.08%)
短いトレード:
444 (56.92%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-9.95 USD
最大連続の負け:
8 (-105.80 USD)
最大連続損失:
-231.56 USD (3)
月間成長:
5.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
413.87 USD (46.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.01% (413.87 USD)
エクイティによる:
43.72% (460.38 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 780
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56.94 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +43.80 USD
最大連続損失: -105.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 4
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.60 × 5
FPMarketsSC-Live4
0.71 × 17
Axi-US12-Live
1.50 × 14
Pepperstone-Edge01
1.67 × 3
VantageInternational-Live 3
2.29 × 17
OctaFX-Real3
4.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
5.65 × 20
VantageInternational-Live 22
8.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
8.00 × 3
Fyntura-Live
13.09 × 23
レビューなし
2025.12.16 13:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 06:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 04:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 14:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 09:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 20:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:25 - 1:100
2025.11.26 13:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 13:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください