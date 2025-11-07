- 成長
トレード:
780
利益トレード:
674 (86.41%)
損失トレード:
106 (13.59%)
ベストトレード:
56.94 USD
最悪のトレード:
-98.92 USD
総利益:
1 356.23 USD (28 602 pips)
総損失:
-1 054.63 USD (15 358 pips)
最大連続の勝ち:
55 (43.80 USD)
最大連続利益:
100.15 USD (45)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
76.45%
最大入金額:
108.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
139
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
336 (43.08%)
短いトレード:
444 (56.92%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
2.01 USD
平均損失:
-9.95 USD
最大連続の負け:
8 (-105.80 USD)
最大連続損失:
-231.56 USD (3)
月間成長:
5.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
413.87 USD (46.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.01% (413.87 USD)
エクイティによる:
43.72% (460.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|780
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.94 USD
最悪のトレード: -99 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +43.80 USD
最大連続損失: -105.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 5
|
FPMarketsSC-Live4
|0.71 × 17
|
Axi-US12-Live
|1.50 × 14
|
Pepperstone-Edge01
|1.67 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|2.29 × 17
|
OctaFX-Real3
|4.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|5.65 × 20
|
VantageInternational-Live 22
|8.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|8.00 × 3
|
Fyntura-Live
|13.09 × 23
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
2000 USD/月
59%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
8
0%
780
86%
76%
1.28
0.39
USD
USD
44%
1:50